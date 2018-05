Asamblea Departamental garantiza construcción de un puente hacia el Urubó

Con el establecimiento de la Ruta Metropolitana 1, que va desde el cuarto anillo y avenida Libertador San Martín, de Santa Cruz de la Sierra, hasta la zona urbanizada del Urubó, en el municipio de Porongo, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y la Gobernación dan un espaldarazo para la construcción de un puente paralelo al Mario Foianini sobre el río Piraí, ampliando así la vinculación entre ambas comunas con cuatro carriles para motorizados y una ciclovía.

En la sesión ordinaria de ayer, la ALD aprobó la ley que declara como parte de la red caminera departamental esta ruta, permitiendo así la cristalización de uno de los viaductos que persigue Porongo para estar perfectamente conectado a la capital cruceña.

El presidente de la ALD, Marco Mejía, indicó que la norma es una respuesta a la necesidad de conexión entre los dos municipios, cuyo nuevo puente, que será como una ampliación del actual, debe estar concluido en dos años.

“El gobernador Rubén Costas debe promulgar la norma hoy, y de inmediato debe diseñarse el proyecto para lograr la preinversión. Se estima que serán $us 10 millones, de ellos $us 7 millones para el viaducto en sí y el resto para los accesos desde ambos municipios”, dijo.

Repercusiones



El secretario de Gestión de Porongo, Johnny Melgar, refirió que la norma es positiva. “Nos permitirá unir un municipio con otro, ‘viabilizando’ la construcción, la administración y el mantenimiento, pues se convertirá en una obra de competencia departamental”, anotó.



Por su parte, su colega de Obras Públicas, Sandro Oquendo, indicó que toda obra que favorezca el desarrollo de Porongo es bienvenida.



“Hemos planificado la interconexión mediante varios puentes, pero serán el Bicentenario y el de la carretera bioceánica los que descongestionen el tráfico pesado de Santa Cruz de la Sierra a través de Porongo”, acotó.

Sorpresa



El secretario de Obras Públicas de la comuna cruceña, Freddy Arauco, reveló que la Gobernación hizo un uso magistral de un convenio que se firmó entre ese ente departamental con los dos municipios (Santa Cruz de la Sierra y Porongo) para permitir el mantenimiento del puente Mario Foianini.



“Fue un trato para no dejar que se venga abajo el único puente en uso, cuya reparación costó Bs 200.000 a nuestro municipio. Ahora será una ley, no me opongo a un nuevo viaducto, pero aún faltan los permisos ambientales y de movilidad urbana cruceña para que sea construido”, agregó.

Para conocer

Ampliación

El proyectado puente tendrá 11 metros de ancho para dos carriles para motorizados y una ciclovía; con un costo estimado de $us 10 millones.



Reuniones

Las mesas de trabajo propuestas por la comuna cruceña se han retrasado, de ahí habrá un informe conclusivo.



Cordón ecológico

El argumento que esgrime el municipio capitalino es el daño a la ribera arborizada del Piraí.