Aparatoso accidente deja daños en cinco vehículos

Cinco vehículos -tres vagonetas, un micro y un camión- se vieron involucrados en un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este miércoles en un hecho en el que no se lamentaron personas heridas (algunos con golpes leves) pero sí daños materiales de consideración.

Los conductores de los motorizados implicados, apuntaban al chofer del camión, identificado solo como Pedro, como el responsable del accidente. Según dijeron, estaban esperando para avanzar mientras estaba el semáforo en rojo y de pronto fueron empujados desde atrás de forma brusca.

El hombre se justificó y dijo a EL DEBER que sufrió "un reventón" de frenos y que no pudo detener su vehículo provocando la colisión. "Intenté frenar, incluso apagar el camión para que no siguiera avanzando pero no fue posible, 'reventaron' mis frenos", señaló.

El hecho se produjo sobre el segundo anillo y avenida El Trompillo, frente a las instalaciones del Diario Mayor.



(Facebook Live del accidente de tránsito) (Facebook Live del accidente de tránsito)

Esta es la explicación (en video) del chofer del camión