Ante la repostulación los cruceños son críticos y tibios

Mientras corre el plazo para que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva un recurso que el MAS espera pueda abrir la repostulación del presidente Evo Morales, en Santa Cruz no todos se oponen a esa medida: algunos partidos asumen posiciones críticas, otros son esquivos y tibios.

Rommel Pórcel, concejal y dirigente de Santa Cruz Para Todos (SPT), la agrupación del alcalde Percy Fernández, por ejemplo, dice que faltan más de dos años para que acabe esta gestión, por lo tanto el alcalde y los concejales se están abocando a trabajar y, ajenos a la gran polémica nacional por la repostulación, indicó que ellos no han fijado una posición sobre este asunto. “Ese tema no lo hemos analizado, porque primero tenemos que cumplir con una oferta electoral que hubo en su momento... ese es un tema nacional que está en el TCP, y no lo debate ni el Concejo ni el alcalde”, resaltó.

Pero el alcalde Fernández, en algunos actos públicos con Evo Morales, se manifestó a favor de la continuidad del presidente, a pesar de los resultados del 21-F. Incluso han intercambiado halagos.

En esa línea, el titular de la Brigada Parlamentaria cruceña, Henrry Cabrera, cree que hay bastante apoyo para la repostulación pero le llama la atención que “no hay una voz oficial, por ejemplo, del alcalde Percy Fernández si está en contra o a favor, aunque en algún momento manifestó que estaba de acuerdo si él tenía la opción de ser nuevamente candidato”.

Insiste en que tampoco hay voces por parte de la oposición, que estén en contra de lo que se ha presentado: “las únicas que se han visto con fuerza son algunas plataformas ciudadanas y algunos colegas diputados, pero no hemos visto una conferencia de prensa a nivel departamental, porque a varios les conviene que esto pueda ser favorable para que ellos puedan ser candidatos”.

Cabrera señala que está claro que Rubén Costas tiene aspiraciones a ser candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra, aunque según algunas encuestas, dice él, si Percy vuelve a postularse ganará las elecciones. El diputado cree que Costas se opone a la repostulación con un discurso tibio, porque los que dieron la cara fueron las plataformas.

Resaltó que el recurso presentado es para dar la posibilidad a repostularse a todas las autoridades que vayan a cumplir diez años en función de Gobierno y citó ejemplos con casos como el de Costas, parlamentarios y alcaldes de oposición y oficialismo.

El concejal y dirigente de la dirección regional urbana del MAS, Tito Sanjinez, dijo que han realizado manifestaciones de apoyo a la repostulación y algunos sectores que no son del partido, dan su respaldo, aunque no de forma pública.

Hay políticos cruceños que prefieren esquivar la toma de una posición pública porque prefieren esperar a que se defina la figura legal que está en manos del Tribunal Constitucional.

Sanjinez recordó que Percy ha manifestado abiertamente el apoyo a la gestión del presidente y lo ve como un buen gobernante, pero aclara que a nivel municipal no hay un acuerdo político.

El dirigente masista Rolando Cuéllar percibe que la oposición no se pronunció de forma contundente porque cree que prefieren esperar porque si el recurso sale favorable también beneficia a muchos de la oposición.

Los críticos

Vladimir Peña, secretario ejecutivo departamental de Demócratas, resaltó que mantienen su posición contra la repostulación de Morales, tal como lo expresaron cuando rechazaron el intento de habilitación del presidente en el referendo del 21 de febrero de 2016 “y así lo demostramos apoyando a las plataformas que hicieron campañas por el No. Nos hicimos cargo del control electoral en el país movilizando alrededor de 40.000 militantes y voluntarios para cuidar el voto de los ciudadanos, porque entendemos que evitar que dos personas modifiquen la Constitución de acuerdo a sus privilegios, es un compromiso con la democracia boliviana”.

A su criterio, hoy el problema es más grave, porque no está en discusión si la reelección es buena o mala para una democracia, si se cumple o no la Constitución, porque “lo que plantea el MAS es desconocer el voto ciudadano que es la base de la soberanía popular”.

Dijo que fueron muchas las instituciones cruceñas y bolivianas que salieron a alentar las manifestaciones en contra, el 10 de octubre, cuando se celebró los 35 años de democracia en el país.

Insistió en que el TCP no tiene competencia para conocer este asunto, menos aún para anular la decisión del pueblo boliviano del 21-F. “Ha dado una mala señal admitiendo la causa del MAS, por eso hemos activado los mecanismos de defensa en el país y a escala internacional. Esta es una tarea conjunta de los líderes de los partidos de oposición y expresidentes”.

En septiembre un grupo de asambleístas del MAS interpuso ante el TCP un recurso para que declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral y de la Constitución en busca de la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, situación que favorece al vicepresidente y otras autoridades, dicen en el MAS.

Peña remarcó que Demócratas han tenido una posición coherente e invariable sobre el tema de la reelección, “en particular nuestro líder Rubén Costas, manifestó en campaña y después de ganar elecciones que este sería su último mandato, por principios, por respeto a las normas y porque un político debe cumplir la palabra empeñada. (...) Así cambiaran arbitrariamente las normas no se volverá a presentar a una nueva elección de gobernador, es un ejemplo que debería tomar el presidente Morales”.

Desde el Comité pro Santa Cruz, el presidente cívico Fernando Cuéllar, coincide en que el TCP no tiene competencia para considerar la modificación de artículos de la Constitución Política del Estado. “Ellos son contralores del cumplimiento de la CPE”, resaltó. En este sentido cree que esta instancia debe rechazar o declarar improcedente el recurso abstracto de inconstitucionalidad.

Christian Tejada, coordinador nacional de Generación 21, resaltó que esta organización ciudadana desconoce cualquier intento de violentar el voto del ciudadano emitido el 21-F, se estaría entrando a una dictadura y coincide que el TCP no tiene atribución de inaplicar artículos. “Desde todo punto de vista es reprochable que el gobierno de Evo Morales no se resigne a soltar la mamadera”.

Plantea que el pueblo tiene que salir a las calles a manifestarse, pero coincide con los masistas en que las autoridades “son sumamente tibias y necesitamos una oposición contestataria y firme, quisiera escuchar al gobernador decir que vamos a defender el voto, así sea a costa de nuestras vidas”.

Dijo que para él la posición del alcalde cruceño Percy Fernández es más comprensible, “porque tiene una afinidad con el MAS”, y siempre ha señalado su cercanía con el presidente.

Asimismo, José Miguel Gutiérrez, de la FUL dejó claro su rechazo a la repostulación, por eso participan de las movilizaciones que defienden el respeto del voto.