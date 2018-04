Ambulantes retoman las calles; la comuna amenaza con el Ejército

Los comerciantes ambulantes han desafiado a la autoridad y se han vuelto a asentar masivamente en la rotonda del Plan Tres Mil, donde la actividad es intensa, en especial los fines de semana. La respuesta a esta desobediencia fue clara y contundente de parte de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa: “Esta semana no estarán más, estamos preparando un operativo para desalojarlos y si no es con la Policía, ingresaremos con el Ejército”, sentenció.



Pero Sosa no se quedó ahí, sindicó al ejecutivo de los comerciantes de La Ramada, Jaime Flores, que permanentemente sale en marcha en contra del traslado, de estar detrás de la retoma de la rotonda del Plan Tres Mil.



“Jaime Flores se ha aliado con comerciantes disidentes de los mercados que hemos reordenado para crear caos. Los hemos identificado, son 1.000 los gremiales en el Plan Tres Mil que están haciendo actos subversivos en contra de la ciudad”, manifestó Sosa.



EL DEBER intentó obtener la versión del dirigente gremial Jaime Flores, pero su teléfono celular estaba apagado, aunque se conoció que se encontraba en La Paz.



A las acusaciones de Sosa se suman las sindicaciones del secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, que, aunque no lo identificó, dijo que detrás de estas retomas de espacios públicos hay “algún desubicado político que los incentiva, que los apoya. Para colmo se ha acomodado una mafia de dirigentes gremiales que cobra a los que se instalan en las calles”, aseveró.



Mercado Abasto

En el Abasto los espacios recuperados en el tercer anillo externo se han convertido en estacionamiento de vehículos de los gremiales, mientras que en el tercer anillo interno hay vendedores de ropa usada.

“Hemos designado como directora del Abasto a Mirta Pérez, que hará prevalecer la ley, por ello realizó batidas con decomisos, cuyos productos serán llevados a los hogares de niños”, dijo Sosa.

Ley para La Ramada

Pese a las protestas de cinco de las 50 asociaciones de comerciantes, el proceso de traslado de La Ramada no se detiene. En la sesión de hoy del organismo deliberante, será leído el proyecto de ley específica, la que luego pasará a ser analizada en la comisión mixta, estimando que el jueves la sancione el alcalde Percy Fernández.



“Si no ponemos un estate quieto ahora, en pocos años la plaza principal será una feria”, finalizó Angélica Sosa.