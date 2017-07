Con los últimos rayos del sol, al borde de la hora permitida por ley para hacer allanamientos, un grupo de agentes antidroga de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, acompañados por la fiscal Marina Flores, ingresó ayer a la casa de la madre de Rómer Gutiérrez Quezada, el exasesor de la concejala masista Melody Téllez, para buscar documentación que los guíe hacia los bienes que conforman un patrimonio de Bs 10 millones.

El exlíder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, que el 7 de julio cayó en San Bernardo do Campo (periferias de San Pablo, Brasil) con 100 ladrillos de cocaína que pesaban 99,24 kilos, declaró ante la Contraloría General del Estado que poseía un patrimonio superior a los 10 millones de dólares e ingresos mensuales por Bs 120.000. Ahora la Fiscalía antinarcóticos quiere saber dónde están esos bienes y comenzaron a buscarlos.

Mientras los policías trabuscaban la sala familiar, convertida por Rómer en su oficina, la diputada masista Amparo Gutiérrez, hermana del ahora acusado por narcotráfico en Brasil, reclamaba su derecho a inviolabilidad de su domicilio. Ambos, la diputada y el exasesor, compartían la casa que su madre compró en 2007. Dicho domicilio está protegido por ley. Sin embargo, los agentes le comunicaron que no tocarían los tres espacios que ella ocupa, pero sí requisarían los ambientes en los que vivía su hermano.

Minutos más tarde, la diputada aseguró que su familia está dispuesta a ser investigada, que aunque a Rómer le gustaba aparentar que tenía mucho dinero, la familia nunca supo de los millones que declaró, que solo se enteraba de las deudas del exasesor. Por eso, Amparo no tenía ni idea de las camionetas y bienes buscados por la Fiscalía.

No por narcotráfico

Más temprano, el fiscal Roberto Ruiz explicó que Marina Flores será quien investigue a Gutiérrez Quezada, que está a la cabeza de la comisión del Ministerio Público que se dedica a este tipo de indagaciones relacionadas con el narcotráfico.



A la salida de la requisa, que se prolongó hasta las 21:00, la fiscal Flores explicó que solo se había incautado de documentos y que por el momento no puede dar más datos de la investigación, que se activó ayer, dos semanas después del apresamiento del exasesor masista.



Amparo Gutiérrez aseguró que era la primera vez que la familia se veía envuelta en un escándalo de este calibre, que sus sobrinos preguntan por su padre, que su hermano sufrió dos preinfartos en Brasil, que incluso su abuela se ha puesto mal al enterarse de la mala noticia, que su familia nunca se imaginó pasar una vergüenza así y que la casa en la que todos vivían fue fruto del esfuerzo de sus padres, no de su hermano.

El fiscal Ruiz explicó que no es necesario que los bienes estén a nombre de Rómer Gutiérrez para se incautados y que pudo usar palos blancos para ocultar su dinero.

El Gobierno



Mientras esto sucede en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz la situación es invariable. Ayer volvieron a ser las mismas figuras las que se animaron a hablar del ex líder guevarista: el ministro Carlos Romero y la senadora Adriana Salvatierra. La legisladora aseguró que el exasesor no ocupó ningún cargo público salvo los servicios que prestaba para Téllez y, en esa misma línea, Romero aseguró que no tenía conocimiento de que Gutiérrez Quezada haya sido director de alguna empresa del Estado.

En 2006, una semana después de la nacionalización, Rómer Gutiérrez fue posesionado como director de la estatal petrolera YPFB Andina. Hoy, el oficialismo asegura que nunca perteneció a las estructuras del partido de Gobierno y que solo era un activista cercano al MAS.