La tranquilidad del pueblo de Mapaizo, en el municipio de Cotoca, se ha visto alterada por la sombra del mal de rabia, que se llevó la vida de José Luis, un niño, de 10 años, al que todos conocían y querían. Nunca antes había ocurrido un caso así en esta zona, por lo que esto los asusta, más aún cuando no se sabe cómo el niño contrajo el virus.

Este caso es el cuarto en lo que va del año en el departamento cruceño. El niño murió el 30 de marzo y esta semana las autoridades sanitarias confirmaron que falleció de rabia humana.

En el pueblo la noticia se ha difundido y los vecinos están preocupados. Entre tanto, las autoridades sanitarias han comenzado a poner en marcha medidas de prevención y control de la enfermedad, vacunando a los perros y gatos y dando tratamiento a las personas que tuvieron contacto con el niño antes de su deceso.

El director del centro de salud Mapaizo, Juan Marcos Quispe, dijo que esta semana han vacunado a 500 perros y se continuará con la campaña hasta llegar a todos los canes, que son 1.200. También reciben tratamiento preventivo cuatro personas, incluida la madre y el hermano del fallecido.

Sin embargo, los padres de familia de la unidad educativa Mariscal Sucre, donde estudiaba José Luis, piden vacunar a todos sus compañeros de curso. Al pedido se suma la profesora Josefina Veizaga, pues indica que el niño estuvo en contacto con sus compañeros y también con ella.

12 días con síntomas



Nancy C., madre del pequeño, llora de dolor y pena por el fallecimiento de su hijo. Cuenta que el 19 de marzo, durante el acto por el Día del Padre, José Luis empezó a tener fiebre. “Bailó y luego dijo sentir mucho frío y fiebre”, comentó la mamá.



Al día siguiente el niño fue a la escuela a pedir licencia porque la fiebre no cedía. Apoyó su cabeza sobre su mesa y se quedó recostado hasta la hora de salida. No era normal en él porque no solía quedarse quieto por mucho rato, ya que era un niño muy activo, cuenta su profesora Josefina Veizaga. Nadie imaginó que eran los primeros síntomas de la mortal enfermedad, que 12 días después acabó con su vida.

Tres días después de los primeros signos, su padre lo llevó a un centro de salud de la capital cruceña, donde le dieron tratamiento pensando que tenía chikunguña. Luego, al hospital Francés, donde le pidieron continuar con la medicación. Pero el cuadro empeoró. “El lunes comenzó a alucinar. Decía que veía al duende y hablaba solo”, cuenta la mamá.



Ese día su padre lo llevó al hospital de niños Mario Ortiz y el jueves 29 supieron que se trataba de rabia y que el cuadro era irreversible. “No aguantó y el viernes se nos fue”, dice la mamá.

Fue mordido cuatro veces

Las autoridades indagan cómo contrajo el virus, pues nada está claro. Su madre indica que fue mordido por perros en tres ocasiones y una vez por un gato; la primera, hace cinco años; la segunda, hace tres años; la tercera, hace cinco meses, pero el animal que lo atacó la última vez está vivo, por lo que no pudo haberle contagiado la rabia. “También supe que hace tres meses fue mordido por un gato que murió por rabia”, dice la mamá. En el pueblo a inicio de este año hubo un caso positivo de rabia felina.