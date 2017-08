Alcaldía ve injustificado el paro en centros de salud

"No se puede parar la atención en los centros de salud solo por 134 funcionarios", dijo Fernando Mustafá, secretario municipal de Salud, en alusión a la medida de presión que realizan este miércoles los trabajadores de los centros de primer nivel y el hospital Francés que reclaman la cancelación del bono de vacunación.

Mustafá explicó que como municipio, se tienen los recursos económicos para hacer efectivo el pago pero que la ley no le permite hacerlo. Si bien, en anteriores años se hacía efectivo este beneficio ahora ya no es posible y en caso de hacerlos, se estaría "cometiendo una ilegalidad" ya que esto no está dentro de sus competencias.

"No nos permite la normativa. Si pagamos, tanto nosotros como funcionarios públicos, como los trabajadores de salud que reciban el bono, después, tendríamos que devolver ese dinero", añadió.

"Estamos hablando de 134 personas de un total de más de 3.500 personas. Les he pedido a los dirigentes aunar esfuerzos para hacer un reclamo al ministerio de Salud. Si el ministerio no nos autoriza (a pagar) no importa los paros que hagan; nadie se rehusa pagarles, los recursos los tenemos, están presupuestados pero pagarles, sería estar en contra de la ley", dijo a EL DEBER Radio.