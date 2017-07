Alcaldía mejora accesos para habilitar la terminal de buses

El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado Rodríguez, desde la oficina en su domicilio particular de la avenida Mariscal Sucre, se propone habilitar la terminal de buses que inauguró el presidente Evo Morales el 20 de septiembre de 2016, pero que no funciona porque la obra aún no está concluida.

Jesús Jordán Camacho, administrador de dicha terminal, dijo que se trabaja en la habilitación de los accesos. Inicialmente la vía será ripiada, luego asfaltada. Para ello se invertirán Bs 300.000.

La terminal está ubicada sobre el corredor bioceánico y consta de 18 ambientes para oficinas de las empresas de transporte, área para primeros auxilios, oficina para las diferentes unidades de la Policía, Aduana, batería de baños y otros.