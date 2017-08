Alcaldía aumenta cuatro veces sus recaudaciones con rebajas

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha logrado aumentar cuatro veces sus ingresos, gracias a los incentivos, como los descuentos en los impuestos y perdonazos en las multas, además de las campañas de información, así lo manifestó Joaquín Crapuzzi, secretario municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), al señalar que en 2013 se recaudaron Bs 350 millones por el cobro de los diferentes impuestos, pero en 2016 el monto subió a casi Bs 1.200 millones.

Según Crapuzzi, hay mayor conciencia tributaria por parte de los contribuyentes.

Explicó que en lo que va del año, la Alcaldía cruceña ha logrado recaudar poco más de Bs 700 millones en tributos municipales, y hasta fin de año se pretende alcanzar la meta fijada para esta gestión, que es de Bs 1.400 millones.

La comuna cruceña divulgó el 1 de agosto una lista con 4.552 nombres de los propietarios de vehículos que no pagaron sus impuestos correspondientes a la gestión 2011. A todos se les dio un ultimátum para que cumplan con su obligación, caso contrario se les advirtió que se les retendrán sus fondos en cuentas bancarias por el mismo valor del monto de la deuda.

Lo mismo se aplicará con los propietarios de inmuebles con deudas por la gestión 2011 y con los dueños de actividades económicas. En octubre se divulgará la lista de los deudores de la gestión 2012, tanto de vehículos e inmuebles como de actividades económicas.

Otras medidas

Además, desde septiembre se aplicará un programa de actualización de datos técnicos catastrales a fin de aumentar la recaudación y recuperar parte de la mora por construcciones no declaradas. La mora por este concepto llega a Bs 1.400 millones, desde la gestión 2008 hasta la fecha.

El año pasado este programa se aplicó con buenos resultados en temas de recaudación, pues permite que los propietarios de inmuebles, con declaraciones catastrales desactualizadas, puedan actualizar la información y como incentivo reciben un descuento de hasta el 80% en las multas e intereses.

En 2016, esta medida permitió cobrar Bs 333 millones y al canzar un récord en la recaudación, llegando a casi 1.200 millones. No obstante, aún así es bajo el número de contribuyentes que tiene actualizada la información, pues el año pasado solo lo hicieron 60.000, que equivale al 15% de los inmuebles que hay en la ciudad, que son 420.790.

Se estima que el 70% de los inmuebles, es decir 280.000, tienen fallas voluntarias o involuntarias en su declaración, por lo que la mora por construcciones no declaradas llega a Bs 1.400 millones desde 2008.

Luego habrá sanciones

El director de SER adelantó que se dará un plazo para que el contribuyente se apersone de forma voluntaria a dicha repartición a fin de regularizar la información. Luego funcionarios de SER saldrán a las casas a dejar carpetas con información actualizada (imágenes de las viviendas obtenidas por satélite). Se dará un plazo de 72 horas para que el contribuyente se acerque a conciliar y si no lo hace, deberá pagar el monto asignado por dicha secretaría y perderá el beneficio del descuento de hasta el 80% en las multas e intereses. Luego, si persiste en el incumplimiento, será pasible a procesos por moras impositivas.

Crapuzzi manifestó que uno de los objetivos es hacer ‘justicia’ con los contribuyentes que sí pagan sus tributos.

Una mejor distribución

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Ribera, indicó que en un principio causó preocupación en los vecinos la medida del congelamiento de cuentas, pero luego de sostener reuniones con autoridades de SER quedaron más tranquilos, pues se les explicó que esta medida es solo para los deudores.

Sin embargo, Ribera cree que el municipio no está siendo equitativo en la distribución de los recursos que salen del bolsillo del vecino. “De la misma forma que nos exigen a todos que paguemos impuestos, de igual forma debería ser la distribución de los recursos en los barrios, a través de la obras”, dijo.

Según el dirigente, el POA y la distribución de dinero para obras son discriminatorios, pues todo es manejado por los subalcaldes y por el Control Social, cuyos representantes son nombrados por el mismo municipio. “Los vecinos de base deberían ser quienes soliciten las obras”, indicó.

El dirigente del transporte, Róger Gonzales, tiene similar postura, pues cree que las obras no están llegando a todos los barrios por igual. “Ayer (por el miércoles) la gente reclamaba por la falta de micros. Y esto no es porque los choferes no quieran trabajar, sino porque cuando llueve no pueden llegar a algunas zonas debido a que no hay un buen mantenimiento de las calles y porque no hay canales para que pueda drenar el agua”, expresó.