Alcaldía advierte que hará mil operativos en La Ramada si es necesario

El municipio no parará con los operativos y hará los que sea necesarios hasta sacar a los gremiales que se resisten a salir de la zona de la Grigotá en el mercado La Ramada. Se anticipó de que se iniciarán acciones legales en contra de los dirigentes de los comerciantes luego del violento enfrentamiento ocurrido la madrugada de este lunes y que dejó un saldo inicial de más de una veintena de heridos y un número no confirmado de detenidos.

Según José Ayala, secretario de Seguridad Ciudadana de la comuna, tienen informes de que varios de los participantes en la reyerta, del lado de los gremiales, eran personas contratadas y pagadas por dirigentes que tenían un solo objetivo, lograr el enfrentamiento a través de acciones delincuenciales. "Vamos a hacer la cantidad de operativos -miles si es necesario-, para hacer cumplir la ley", enfatizó.

La autoridad dejó en claro que ni la gendarmería ni los funcionarios municipales, no tenían pensado llegar a un enfrentamiento y que no creía que ellos (comerciantes) respondan de esa manera. No se precisó el número exacto de heridos pero que solo en la Guardia municipal, hay al menos 20, cifra que puede crecer ya que aún no se tiene el reporte de las otras secretarías que participaron de la intervención.

"Nos tiraban petardos de una manera agresiva, delincuencial. Vamos a tomar las acciones legales que correspondan. Fue una jornada muy difícil que se caracterizó por el abuso y el vandalismo de los gremiales que no solo han desafiado de manera irespetuosa a la autoridad, sino que han contratado a delincuentes para que enfrenten a nuestro personal", indicó a EL DEBER Radio.



Mantienen una vigilia

Los comerciantes de la Federación de Gremiales Unidos, liderados por Jaime Flores, mantienen una vigilia la mañana de este lunes y anuncian que resistirán al traslado de sus puestos al nuevo mercado ubicado en la avenida Moscú y séptimo anillo.

Representantes del sector manifestaron que no dejarán que la Alcaldía saque puestos. "Si nos reprimen igual vamos a pelear, tenemos todo para pegarles", manifestó una de las vendedoras que agregó en que si ellos (gendarmes) "no nos tienen compasión, nosotros tampoco".

Por su parte Bertha Callaú, dirigente de los gremiales, desmereció las palabras dichas por la comuna, apuntó sus dardos en contra del Concejo ya que estarían 'jugando' con ellos. "Nosotros queremos que se reordenen los mercados, lo que no compartimos es la forma en la que se ha procedido. Nosotros tenemos heridos, nos han avasallado y si quieren muertos pues los vamos a tener".



Angélica Sosa, presidenta del concejo, escribió en su cuenta de Facebook que a los comerciantes no les importa que se les ofrezca mejores condiciones y que "defienden la cochinera, tener a niños a la intemperie, la insalubridad, el peligro de conexiones clandestinas de luz, el loteamiento del espacio público y los cobros fuera de norma. Quien defiende el comercio mal llamado ambulante instalado en las calles y los espacios públicos, está defendiendo el avasallamiento".

