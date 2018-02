Alcalde de San Ignacio duda que le revoquen el mandato

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Fanor Salces (Demócratas), al recibir el viernes en el salón consistorial de la Alcaldía al cabildo misional indígena, que cumplió 270 años de fundación, dijo que se someterá al pedido de revocatorio para autoridades municipales, pero cree que la solicitud no prosperará porque el pueblo que lo eligió no lo permitirá.

San Ignacio es uno de los siete municipios del departamento de Santa Cruz que pidió al Tribunal Electoral Departamental (TED) el revocatorio de autoridades municipales. El promotor de la iniciativa ciudadana es el concejal suplente del mismo partido político del alcalde, Luis Palli Trujillo, quien dijo que en su momento presentará los argumentos que sustentan su solicitud ante el TED.

“Hay gente que quiere desestabilizar la gestión para sacarme del cargo, no soy monedita de oro para agradar a todos, esos que están interesados en la silla municipal, que esperen las elecciones (..) Voy a demostrar que no hay corrupción, que hemos trabajado, me voy a defender”, dijo Salces.

Luis Pally era jefe del MAS en San Ignacio y fue invitado a integrar la lista de concejales de Demócratas.