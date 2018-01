Adolescente que robó más de 30 motos en San Ignacio va a Cenvicruz por tercera vez

Es un hábil conductor de motos y en varias oportunidades había logrado escapar de la Policía de San Ignacio de Velasco. Según la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), en junio del año pasado llegó a robar 13 motos y en septiembre, siete.

“En un solo día alcanzó a robar hasta 10 de estos motorizados de dos ruedas”, afirmó el fiscal Saúl Rosales.

Los antecedentes del muchacho sorprenden porque tan solo tiene 15 años y era el ladrón de motos más buscado en San Ignacio hasta el 2 de enero, cuando cayó en poder de una moto robada, fue aprehendido por Diprove y enviado por orden de un juez del menor al Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), donde ya estuvo recluido en dos oportunidades.

Un extenso prontuario

A tan corta edad, el adolescente en cuestión tiene una extensa lista de antecedentes que van más allá del robo de motos, pues se lo ha sindicado de asaltar a un niño de nueve años para arrebatarle un teléfono celular y un asalto a mano armada en los depósitos de la empresa de buses Guzmar.

Además, ya sabe lo que es estar privado de libertad, puesto que ha sido recluido dos veces en el Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), adonde fue enviado esta semana por tercera vez por orden de un juez del menor.

Además, en ese centro estuvo implicado en problemas por peleas con otros internos e incluso resultó seriamente lesionado, acotó Rosales.

Sin embargo, el adolescente estará recluido en el Comando Policial de la Frontera en el municipio ignaciano hasta que las condiciones climáticas permitan su traslado a Cenvicruz, ubicado en el municipio de El Torno, y para lo cual es preciso pasar al menos tres riachuelos, lo cual se dificulta en época de lluvia, señaló Henry Senzano Merlo, jefe de Diprove en San Ignacio.

“El infractor había sido liberado por un juez porque sus padres firmaron un acta de garantías de que su hijo no volvería a cometer (actos) ilícitos, sin embargo, el jueves, en su audiencia cautelar realizada en Concepción, los progenitores no se presentaron”, indicó Senzano.



Modus operandi

El adolescente y ‘su banda’, compuesta por otros dos muchachos de 15 y 16 que están prófugos, seguían a sus víctimas y cuando estas dejaban sus motos estacionadas en las calles, utilizaban llaves maestras y otros elementos para encenderlas y llevárselas. Luego, las trasladaban a distintos lugares donde las transformaban cambiando algunas piezas y pintándolas.

Una vez alterados, los motorizados eran llevados a San Ramón, Montero, Yapacaní y otros municipios donde las motos son masivamente utilizadas para comercializarlas a bajo precio, según detalló Rosales.



Cayó en poder de moto robada



El 2 de enero, un ignaciano al que le habían robado su motocicleta la reconoció pese a algunas modificaciones que le habían hecho, por lo que decidió seguir a la persona que la conducía.



Una vez que el ladrón entró a un domicilio, la víctima dio parte a Diprove, cuyos efectivos consiguieron la aprehensión del muchacho cuando salió y se montó nuevamente en el vehículo robado.



Una vez los agentes policiales conocieron la identidad y los antecedentes del sujeto, se dieron cuenta de que era la persona que buscaban durante tanto tiempo.



En tal sentido, el jefe de Diprove recomendó a los dueños de motocicletas que coloquen medios de seguridad a sus vehículos, pues muchos son fáciles de encender porque no tienen chapa. Además, acotó que muchos de los robos no son denunciados debido a que los dueños no conocen ni el número de chasis.



A lo largo de la gestión pasada Diprove recuperó 22 motocicletas y un tractor que fueron robados en San Ignacio, los cuales fueron devueltos a sus propietarios.



En su informe anual realizado el 17 de noviembre pasado, el jefe departamental de Diprove, Freddy Zárate, detalló que durante el 2017 hubo 383 denuncias de robos de vehículos tanto en la capital como en las provincias, de los cuales 109 fueron motos (hasta noviembre), mientras que en la gestión 2016, de las 400 denuncias de robo, 144 correspondieron a los motorizados de dos ruedas.

Prontuario

Robos y atracos

Además del robo de motos tiene antecedentes por asalto a mano armada a una empresa de buses y por robo de celulares.



Audiencia

En una anterior oportunidad sus padres firmaron un acta de compromiso de ejercer mayor control sobre el muchacho para que salga libre. Para la audiencia del jueves en Concepción, los progenitores no acudieron.



Robo de motos

Según Diprove, en 2017 hubo 109 denuncias hasta noviembre en todo el departamento.