El subcomandante de la Policía, Alfonso Siles, admitió que ningún jefe estuvo al mando de las acciones que se desarrollaron el 13 de julio cuando se intervino en el asalto frustrado a Eurochronos que dejó el saldo de cinco muertos, tres asaltantes, una civil y un policía, además de ocho personas heridas.

Siles hizo esta aseveración luego de que se conoció que la mayoría de los 33 agentes policiales que declararon formalmente ante la comisión de fiscales que indaga el hecho, dijeron que nadie dirigió la acción en Eurochronos.

Detalló que mientras en un operativo está establecido quién va al mando porque hay una orden preconstituida, en un hecho como el ocurrido en Eurochronos hubo una intervención basada en lo que los policías denominan ‘Plan Z’, tal como también manifestaron varios de los policías en sus declaraciones ante los fiscales.

“En ese momento no había un jefe superior que esté al mando, simplemente eran todos los policías que acudieron a lugares estratégicos para evitar que los delincuentes se den a la fuga”, afirmó.

A su vez, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, evitó referirse al tema señalando que tendría que leer las declaraciones a las que seguramente tendrá acceso, para poder dar una posición.

Por otra parte, sobre las afirmaciones de los policías declarantes, de que no reconocían a ninguno de los otros agentes que participaron de la intervención, Siles manifestó que no podía responder por lo dicho por otros oficiales.

Durante esas declaraciones, los fiscales mostraron videos e imágenes congeladas a los agentes, pero la mayoría de ellos sostuvo que no reconocían a nadie, excepto a sí mismos.

Jefes policiales declaran hoy

La comisión de fiscales que investiga el caso, integrada por Yolanda Aguilera, Jorge Fernández y José Parra, confirmó que notificaron al comandante Rubén Suárez para hoy a las 8:30; al subcomandante Siles para las 10:30; y a las 15:30 al director de la Felcc, Medina.

Siles confirmó que hoy se presentará ante el Ministerio Público y Medina dijo que declarará porque los oficiales de la Policía y miembros de la fuerza de investigación tienen la obligación legal de contribuir con la indagación.

Una pericia integral balística

El fiscal departamental Freddy Larrea sostuvo que el Ministerio Público sigue con las investigaciones del hecho y que se realizará una pericia integral reconstructiva balística para la valoración de todas las partes involucradas, entre ellos los heridos, testigos y otros actores.

Sobre el avance de las pesquisas en el caso, Larrea afirmó que los fiscales de la comisión realizan de forma permanente la toma de declaraciones a varias personas, entre ellas policías y que las indagaciones deben seguir su curso sin abstáculos hasta que se agoten todos los elementos probatorios.

Cuestionan procedimiento



La defensa de Roxana Torrico, madre de la extinta gerenta administrativa y financiera de Eurochronos, Ana Lorena Torrez, representada por Adhemar Suárez y Jorge Santistevan, cuestionó los procedimientos o protocolos empleados por la Policía durante la intervención en el atraco frustrado el 13 de julio.



Santistevan dijo que se vulneró el uso apropiado de las armas “y eso es brutalidad policial porque se observa claramente que incluso le disparan a Erick Peña”. Además, cuestionó que Medina, como director de la Felcc, no responda y que no era posible que nadie dirija un hecho tan difícil.



A su vez, Suárez manifestó que existen muchas dudas e incógnitas que no se despejaron y reclamó por lo que considera “mala fe y falta de voluntad” de la Policía porque no otorgó la lista de agentes que participaron en la acción. “Debieron presentar de oficio las armas y las listas de quienes estuvieron ese día para que declaren sin necesidad de ser citados. Esa lista debía ser presentada por el director de la Felcc, Medina”, acotó el jurista.



Al respecto, Siles dijo que la ley ampara a la institución policial en acciones contra organizaciones criminales y terroristas para no identificar a los que intervienen para no poner en riesgo sus vidas.



El reloj de Ana Lorena



La Fiscalía pidió un informe a la Policía sobre el requerimiento de la familia de Ana Lorena para recuperar el reloj que la joven usaba el 13 de julio. Siles y Medina indicaron que el asignado al caso debía responder. Siles sugirió que se revisen las imágenes de cuando socorren a Ana Lorena, y Medina dijo que se deben revisar las actas y que le llamaba la atención que la familia haga ese pedido después de más de tres meses.