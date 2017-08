Acosador mutila orejas de mujer y lo acusan de intento de feminicidio

A Valentina Flores Ramos (36) le arrancaron los pabellones de las orejas, cortándolos con un cuchillo. El agresor es un amigo de su hermana, al que conoció el 15 de agosto del año pasado en Cochabamba, para la fiesta de Urkupiña, y desde entonces empezó a acosarla por teléfono.

“Por qué no me contestas las llamadas, por qué no me haces caso”, le dijo Zacarías B.S. cuando la atacó la noche del jueves en Montero.

La mujer asegura haber visto en esa única ocasión a su agresor y acusa a su hermana de ser su cómplice.

“Él me llamaba todo el tiempo, cambié de número muchas veces y él lo conseguía porque mi hermana se lo daba. Llamaba hasta al teléfono de mi marido y por eso él me pegaba; nos hemos separado hace dos meses”, contó ayer la mujer, que tiene cuatro hijos.

Debido a su separación, Valentina decidió venir a Santa Cruz en busca de trabajo.

Tomó el jueves un bus en Cochabamba para encontrarse con su hermano Germán, que vive en Yapacaní. Sin embargo, Valentina se durmió en el viaje y despertó anoche en Montero, justo donde vive Zacarías.

“Me comuniqué con mis hermanos para que me recojan, pero apareció Zacarías en un taxi, me llevó por el camino a la cárcel de Okinawa, ahí me bajó, me golpeó, sacó un cuchillo y me cortó”, dijo la agredida.

Valentina quedó malherida e inconsciente por unos minutos. Zacarías se llevó su teléfono y su equipaje. Ella llegó hasta una casa de la zona para pedir ayuda y una mujer la llevó al hospital.



Felcv investiga el hecho

Como tentativa de feminicidio ha sido tipificada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) la agresión del sujeto. “Al parecer es una especie de venganza por el rechazo a sus pretensiones”, explicó Raúl Angulo, jefe de la Felcv. También se busca al taxista que los condujo por el camino a Okinawa.

La víctima manifestó que en octubre del año pasado, acudió, junto con su esposo, a la Policía en Cochabamba para sentar denuncia contra el sujeto. Sin embargo, como desconocían su identidad, no pudieron hacerlo.

Necesitará implantes



El forense Enrique Burgos indicó que los cortes fueron hechos casi al ras del cráneo, por lo que las heridas debieron ser suturadas. Además, presentaba heridas en la pierna izquierda y en la mano derecha, aunque no son de consideración. También tenía contusiones en la cara. “Peleé para defenderme, hasta que no pude más”, contó la mujer.



Burgos señaló que se trata de lesiones gravísimas y que tiene 90 días de impedimento. “La afectada tendrá alteraciones a nivel estético y también de la audición, ya que la función de los pabellones de las orejas es proteger el conducto auditivo”, explicó el médico forense.