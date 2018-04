Achacan mal de un niño al bullying, pero tiene artritis

El niño Ricardo E.A. (10) fue internado el 12 de abril en el hospital Japonés por un insistente dolor en la pierna izquierda y con dificultad respiratoria atribuida por su madre a golpes que habría sufrido en su colegio por parte de un compañero, dejando entrever un caso de bullying.

Empero, los médicos vieron que tenía antecedentes de artritis séptica en la rodilla izquierda, que derivó en una infección generalizada al punto que tuvo un derrame de líquido en la parte pericardica (el corazón estaba lleno de líquido), por lo cual un cirujano cardiovascular lo intervino para drenar el fluido.

“El 4 de abril se puso mal y lo llevamos al hospital de Cotoca, pero lo derivaron al Japonés porque allá no tenían los equipos. A mí no me decía nada, pero el chico le contó a mi otro hijo que un compañero le dio un golpe en la pierna y lo hizo llorar. Dejó de ir a clases porque se puso mal”, dijo María Magdalena.

“El cuadro de fondo fue una infección en la rodilla que se ha generalizado provocando derrame por todas las cavidades; lo de la agresión no está claro porque no hay un examen que muestre golpes, eso tendría que investigarse más y no lanzar una cosa que no está comprobada”, señaló José Carlos Camacho, jefe de Emergencia en el Japonés.