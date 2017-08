Accidentes viales acaban con la vida de 10 ciclistas en el país

El deceso de Noemí Choque, la campeona nacional juvenil de bicimontaña, que fue atropellada por una camioneta cuando estaba en pleno entrenamiento en Oruro, es una muestra de lo inseguros que están los ciclistas en el país. En el primer semestre, según la organización Metro y medio, se han reportado 10 ciclistas muertos y 15 heridos al ser atropellados por motorizados.

Rodrigo Acuña, Noemí Choque, Miguel Reyes, Teófilo Vaquera, Virgilio Donaire, Richard Gutiérrez, Eduardo Valderrama, Isaías Mamani, un niño de 11 años y un hombre de 75, son las víctimas que han sido registradas en el primer semestre de este año. “Estas personas han sido reportadas en Tarija, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro”, indicó Mónica Gamarra, de Metro y medio, quien señala que han solicitado estadísticas a las autoridades sin tener resultados, por lo que han optado por registrar los casos que ven en la prensa y los que les reportan los diferentes grupos de ciclistas del país. “En las estadísticas oficiales no existimos”, afirma.

Ordenan capturar a ‘micrero’

Entre los 15 ciclistas heridos, están Gabriel y Ramiro, dos jóvenes que el domingo 6 de agosto en Santa Cruz, fueron arrollados por el conductor de un micro, que además se dio a la fuga.

“Estábamos por el segundo anillo de la avenida Piraí cuando el micro nos golpeó por detrás”, contó Ramiro, uno de los afectados. Por el impacto contra el suelo, su casco se rompió. Sufrieron contusiones, pero por suerte no tuvieron fracturas.

“El impacto fue muy fuerte, aún tengo dolor en el omóplato (hueso de la espalda) y el brazo izquierdo, y me duele el muslo al pisar”, explicó Gabriel.

El chofer del micro, Filiberto Choque Lacata (interno 28 de las línea 72), se dio a la fuga tras el hecho, pero luego fue perseguido y capturado por algunos testigos y la Policía; sin embargo, fue liberado tras ocho horas de arresto. Posteriormente, no se presentó a prestar su declaración, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra, explicó Carlos Justiniano, del club Ciclistas suicidas.

Según un pasajero del micro, el conductor aceleró para cruzar antes de que cambie la luz del semáforo. Luego, bajó a todos los pasajeros y se dio a la fuga.

Consultado sobre el caso, el fiscal adscrito a Tránsito, Cirilo Chambilla, dijo que no conocía los pormenores del hecho.

Consejos para los ciclistas

Constantino Sejas, director de Tránsito en Santa Cruz, señala que no deja de ser preocupante este tipo de accidentes, dado el creciente número de ciclistas en la ciudad y que realizan actividades en diferentes zonas, tanto deportivas como de transporte.

“Tenemos que dar la mayor seguridad, pues el código de tránsito establece que son conductores vulnerables. Esto quiere decir que ante algún accidente, estos por lo general salen con lesiones considerables”, dijo.

Dijo que tanto los conductores de vehículos como los ciclistas deben cumplir las normas para prevenir accidentes.