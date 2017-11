Abre mercado mayorista con traslado de camiones, pero las ventas aún escasean

Lo que hace 27 años nació como un proyecto, hoy es una realidad. Se trata del Centro de Abastecimiento Mayorista, también llamado Abasto Sur, cuya construcción fue postergada por diferentes motivos hasta que el alcalde Percy Fernández lo retomó, incluyéndolo en su plan de ordenamiento de la ciudad, junto a la construcción de otros dos mercados que albergarán a los informales de La Ramada y Los Pozos.

Ayer, en el primer día de funcionamiento de este mercado, que costó Bs 90 millones, se observaron varios problemas que las autoridades municipales confían en subsanar en el tiempo que tome su consolidación, que puede ser 15 o más días.

Muchos gremiales celebraron el hecho de contar con este mercado modelo, ubicado entre el octavo y noveno anillo de la carretera a La Guardia; sin embargo, no faltaron los rostros tristes de comerciantes y productores mayoristas que no consiguieron puestos en dicho centro, y de los que, pese a estar ya instalados, no pudieron vender sus productos y ante el temor de que se les friegue, optaron por bajar sus precios.

Los motivos para la poca venta fueron esencialmente dos. El primero es que mucha gente aún no sabe cómo llegar al nuevo mercado y el segundo y más importante es que el Abasto del tercer anillo ayer atendió de forma normal a la población, pues, pese a que ya no se permite el ingreso de camiones con productos al lugar, los comerciantes, con anticipación, se abastecieron de frutas, verduras y hortalizas para la venta al raleo. Es más, en este centro aún hay camiones cargados con productos que ingresaron horas antes de que se ponga en vigencia la ley que les prohíbe entrar hasta este lugar.



Contrariamente a lo que se tenía previsto, en el primer día del megaoperativo no se tocó a los minoristas y se permitió que sigan vendiendo en las calles y aceras del Abasto. La fecha del traslado de estos vendedores aún no se sabe, pues a decir del concejal Jesús Cahuana primero se quiere consolidar el funcionamiento del Centro de Abastecimiento Mayorista.

No obstante, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, reiteró que sí o sí serán retirados de los espacios públicos todos los comerciantes informales del Abasto, pues el objetivo de la gestión del alcalde Percy Fernández es reordenar los mercados y recuperar los espacios públicos.

El primer día

EL DEBER acompañó desde las 00:00 horas todo el proceso de traslado de los gremiales. Los productores, especialmente de piña, papaya, banana, sandía y frutilla, no ocultaron su desesperación por la poca venta, mientras que productores de grano y cereal, que llegaron desde los valles cruceños, San Julián, Chapare, Sucre y otras regiones del occidente, no pudieron acceder a un puesto para vender o guardar sus productos.



En el sector de frutas se observó mayor movimiento comercial. Contrariamente, en el bloque de granos y cereales, antes del mediodía no había más que tres camiones estacionados con carga, mientras que los puestos estaban llenos de bolsas con arroz, pero no había compradores.

Similar era el panorama en el sector de hortalizas, donde había más puestos abiertos, pero pocos sacos con zanahorias, remolacha, camote y papa. Los espacios vacíos de los puestos sirvieron de ‘dormitorios’ para productores y choferes de camiones.



El comedor, el quiosco y los baños públicos recién abrieron sus puertas a las 7:30. Los ambulantes se dieron modos para ingresar al mercado para ofrecer maníes, refrescos, café y bolsas plásticas; sin embargo, la osadía duró poco porque los gendarmes los sacaron del predio. Frente a esta situación, se acomodaron en la acera de enfrente del ingreso principal.

Esperando clientes

A las 3:00 llegó al nuevo mercado Yolanda Córdova, procedente de Valle Sajta (Cochabamba), con un camión lleno de naranjas y que cobraba Bs 28 por las 100 unidades. A diferencia de días anteriores, cuando estacionaba su camión cóndor en las calles del Abasto para vender su producto, ayer Yolanda estuvo más de dos horas embolsando sus 500 naranjas mientras esperaba clientes.

Arminda Galarza, productora de Comarapa, también tuvo dificultades para vender sus frutillas. Hasta las 8:00 solo había hecho dos envíos a mercados privados.



Las vendedoras de duraznos también estaban a la espera de eventuales clientes. Estas comerciantes temen que el traslado al Centro de Abastecimiento Mayorista ocasione un efecto negativo en la cadena de comercialización de los productos hasta llegar al consumidor final. “Hay que costear el flete del transporte, así como la carga y descarga de los productos en los mercados zonales”, dijo una de ellas.

Elizabeth Choque, Lola Villanueva y Teófila Sanabria, desde que están instaladas en el nuevo mercado, cada una debe pagar a los estibadores Bs 2 por cada caja que cargan a un motorizado y el intermediario debe abonar Bs 4 más.



“Una cosa es hablar y otra entender cómo funciona el comercio”, dijo Elizabeth Choque, que cree que a partir del traslado de los mayoristas el costo del kilo de durazno pasará a costar de Bs 5 a 8. Ayer la caja de 14 kilos costaba Bs 140.

Wilma Terceros, comerciante mayorista de hortalizas, no habla de incremento de los precios, sino de las pérdidas económicas que tendrá si las ventas no mejoran. Explicó que al tener los productos embolsados por más de dos días se corre el riesgo de que se echen a perder por las altas temperaturas. En ese sector, el precio de una bolsa de nueve arrobas de zanahoria está entre Bs 200 y 220, mientras que el de la remolacha, entre Bs 400 y 430.

Expectativa



Pero no todo es pesimismo entre los productores, porque a Juana Guzmán, que llegó desde Guarayos con su camión lleno de piñas, le fue muy bien, pues desde las 6:00 su carga fue muy requerida. “En el otro mercado no nos dejaban parar en el tercer anillo externo, lo hacíamos en las calles aledañas y nos era difícil vender rápido, creo que este sistema es mejor”, manifestó la vendedora.



De igual manera, María Tarifa y Freddy Alarcón se mostraron felices por lo bien que les fue el primer día en el nuevo mercado en sus ventas de papaya, piña, sandía, toronja y plátanos.



“Solo pedimos a la administración que organice los camiones por tipo de fruta, así los compradores nos identificarán rápidamente; lo que nunca me imaginé fue vender tanto el primer día”, indicó Tarifa; mientras que Alarcón pidió que se solucione de inmediato el servicio de restaurante, pues solo ofrece pollo y sándwich de huevo, y que los baños son muy pocos para tanta gente.