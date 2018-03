Abogado rechaza denuncia de supuesta mala praxis

Jaime Soliz, abogado del médico cirujano Édgar Achá, rechazó la denuncia pública de la mala praxis hecha por la familia de Elizabeth Cholima Saavedra (31), quien falleció después de ser sometida a una cirugía de lipoescultura.

Soliz explicó que la intervención fue el 11 de enero y que la paciente fue dada de alta el 16 de enero “en perfecto estado de salud”, pues la cirugía no fue invasiva, sino que se le hicieron pequeños cortes.

Aseguró que el galeno hizo los controles necesarios, y puso en duda si la paciente cumplió con las recomendaciones médicas, pues ha tomado conocimiento de que la víctima “carnavaleó”.

“Han pasado 50 días y nos preguntamos cuál es la causa de la muerte, por eso pedimos a la Secretaría Departamental de Salud y a todas las autoridades de la medicina legal y científica que hagan una investigación de la muerte porque la autopsia no determinó ninguna causa del deceso y no se sabrá si no se realizan las auditorías médicas y estudios patológicos”, expresó el jurista.

Familiares de la fallecida rechazaron estas declaraciones y aseguraron que buscarán justicia.