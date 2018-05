Abogado implica al ‘vice’ con la empresa LaMia; el Gobierno lo desmiente

El abogado de los familiares de las víctimas de la tragedia del Chapecoense, Josmeyr Oliveira, alertó que está en curso una investigación particular para conocer si el vicepresidente, Álvaro García Linera, es socio de la empresa LaMia, creada en Venezuela por Ricardo Albacete.

“... tenemos una información no tan segura de que el socio político ahí en su país que sería el vicepresidente de su país (...). El vicepresidente de su país sería un socio oculto de Ricardo Albacete y nosotros para conseguir esa información necesitamos elementos reales, concretos. Esa información nosotros estamos buscando trabajar en este momento. Puede ser que consigamos, puede ser que no”, declaró el domingo en el programa Hagamos Democracia, de Erbol, durante una entrevista telefónica desde Brasil.

Ante estas afirmaciones, desde el Gobierno salieron a indicar que estas eran calumnias de parte del abogado, que en un contacto con EL DEBER señaló que aún no tiene elementos suficientes para aseverar que el vicepresidente sea parte de la sociedad para crear LaMia, aunque insistió en que la información que manejan señala a un político nacional como el nexo de la familia Albacete, propietaria de la empresa aérea, para conseguir operar desde nuestro país.

Al final de la semana pasada, Aerocivil Colombia emitió un informe final elaborado con la participación de peritos. El informe no establece sanciones penales ni señala de forma directa a los responsables del accidente que dejó 71 personas muertas.

Para algunos juristas, el informe de Colombia no es novedoso y solo señala que una de las causas del accidente fue la falta de combustible. En Santa Cruz una nueva comisión de fiscales anticorrupción investiga el caso LaMia, pero no hay resultados. Durante casi 10 meses, la investigación estuvo paralizada.