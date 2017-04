A siete días del atraco la Policía no da con los autores

Con hoy se cumplen siete días del violento atraco a un carro de la empresa de transporte de valores Brinks en Roboré, donde una banda tipo comando militar se robó el 30 de marzo Bs 5.050.000 ($us 721.428) y luego enfrentó a bala a la Policía, causándole cinco bajas, y se escabulló en el monte sin dar señales a las fuerzas policiales que la buscan.



Desde el enfrentamiento en la finca de un brasileño en Santa Ana, el 31 de marzo (a 150 km de Roboré) los agentes perdieron el rastro a los delincuentes que usaban armas de grueso calibre.

Ayer los investigadores realizaron rastrillajes por vía terrestre y en dos helicópteros en áreas con caminos que conducen al lado de San Matías y al sector que se aproxima a la frontera con Paraguay, sin resultados positivos.

Carlos Aparicio, viceministro de Régimen Interior, admitió que no hay resultados por el momento y prefirió no dar detalles de las operaciones para no entorpecerlas.

Los policías tienen su punto de concentración en Santa Ana, donde se abastecen de equipos y de combustible, y se alimentan en puestos móviles.



El comandante de la Policía nacional, Abel de la Barra, dijo a la agencia ABI que el patrullaje en busca de los atracadores se está coordinando con la Policía Federal de Brasil.

La autoridad aseguró que la Policía se mantendrá respetuosa de los protocolos, procedimientos policiales, leyes y derechos humanos, sin descuidar la parte operativa y profesional, en el cometido de dar con los autores del millonario robo.

Citaciones a funcionarios

Entretanto, ayer por la tarde, el fiscal José Parra, integrante de la comisión del Ministerio Público asignada al caso, informó de que un funcionario del Banco Mercantil Santa Cruz y otro de la firma Brinks han sido citados para mañana a declarar en calidad de testigos.

Parra manifestó que el objetivo de la entrevista personal es conocer el detalle cómo salió el dinero hacia Puerto Quijarro, qué ocurrió en momentos previos al envío, cómo se produjo el envío, quién solicitó la remesa y quién autorizó el traslado.

Asimismo, el fiscal Parra dijo que tomará declaraciones nuevamente al personal que transportó el dinero en el carro blindado