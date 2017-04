A la espera de resultados por caso de rabia

El adolescente, de 14 años, que presenta los síntomas de rabia humana continúa internado en terapia intensiva del hospital Universitario Japonés.



Joaquín Monasterio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), indicó que el joven es vecino del distrito 12, zona de Los Lotes y que se está a la espera de los resultados de un segundo estudio que se le ha aplicado recientemente. Dijo que las conclusiones de las primeras pruebas de laboratorio dieron negativo para rabia; sin embargo, se ha procedido a realizarle una nueva (cultivo del líquido cefalorraquídeo), por lo que se está a la espera de los resultados. Dicha prueba permitirá precisar si se tratará del primer caso de rabia humana en lo que va de este año.



Monasterio también indicó que el Sedes ha procedido al bloqueo de focos con observaciones a los familiares y vecinos de la zona donde vive el joven. No obstante, aclaró que es complicado determinar cómo el adolescente pudo haber contraído el virus de rabia, pues en el último año tuvo contacto por lo menos con cuatro perros, uno de los cuales murió recientemente y ya no se le puede realizar análisis, además de otro durante un viaje a Cochabamba.



Una enfermedad mortal

Roberto Torres, director de Epidemiología del Sedes, señaló que la rabia humana provoca alteraciones del sistema nervioso central y que no tiene cura. Explicó que los exámenes pueden dar una idea de que se trata de rabia, pero la confirmación total solo puede darse analizando el cerebro de pacientes fallecidos.