Trabajadores de salud se suman al paro médico

Los médicos que mantienen un paro indefinido desde hace 35 días decidieron radicalizar sus medidas de presión con el bloqueo de rutas en distintos puntos del país, mientras que el Gobierno reiteró su llamado al sector para que declare un cuarto intermedio humanitario en la huelga a fin de que se restituya la atención en los hospitales y que en este espacio se pueda dar el diálogo.

Los galenos, que exigen que se elimine el art. 205 del Código del Sistema Penal y que se derogue el DS 3355, no suspendieron sus medidas de presión ni en el feriado de Navidad y anuncian que continuarán con las protestas hasta que el Gobierno responda de manera favorable a sus demandas.

Quienes también han decidido seguir movilizados en contra del artículo 205 del Código del Sistema Penal son los trabajadores de salud, que desde hoy acatarán un paro de 72 horas. El ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Salud, Roberth Hurtado, indicó que la medida es a escala nacional porque dicho artículo también les afecta.

En Santa Cruz, la asamblea realizada ayer en el San Juan de Dios dejó en manos de los comités de crisis y científico las nuevas estrategias de presión que se adoptarán esta semana. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico Departamental, Henry Montero, adelantó que se vienen bloqueos de vías, esta vez prolongados, lo que está siendo coordinado con los médicos de las provincias.



De hecho, los galenos de Pailón desde las cero horas de hoy bloquean la carretera a Beni.



Ayer por la tarde también los galenos de Yapacaní salieron a bloquear, por una hora y media, la carretera nueva a Cochabamba. Además hubo bloqueos simultáneos de vías en las ciudades de La Paz y El Alto.

Otras medidas

El presidente del Colegio Médico Departamental adelantó que no se descarta instalar piquetes de huelga de hambre por parte del sector para sumar apoyo al de la Uagrm, el mismo que ayer sufrió la baja del decano de Ciencias de la Salud, Reinerio Vargas, tras nueve días de ayuno voluntario.

Vargas sufrió una descompensación producto de la extrema medida y fue trasladado hasta una clínica privada, en medio de los aplausos de los galenos que habían llegado en marcha hasta el paraninfo universitario para dar su respaldo a los ayunadores.

Dirigente denuncia persecución

El presidente de Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, se declaró ayer un perseguido político, debido al proceso penal por discriminación y racismo que existe en su contra interpuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

La Csutcb presentó la denuncia contra Larrea tras que este último señalara en una entrevista que: “El sector salud tiene una diferencia con lo que son movimientos sociales. Sabemos pensar, sabemos leer y ante todo interpretamos (las leyes) con lo que es nuestra parte profesional”. Tales declaraciones causaron indignación en las organizaciones sociales afines al MAS y pese a que Larrea pidió disculpas, los aludidos no retiraron la denuncia, que fue admitida por la Fiscalía.

Piden suspender medidas



La ministra de Salud, Ariana Campero, volvió pedir a los galenos un “cuarto intermedio humanitario” y dijo que el diálogo con el sector puede abrirse si se levanta el paro de actividades e inclusive con con la vigencia huelgas de hambre, bloqueos u otras medidas de protesta. De paso, cuestionó la postura de los médicos que, consideró, esquivan las convocatorias al diálogo. “Si pedimos que se levante el paro en hospitales son por razones humanitarias, para que no sigan perjudicando a los enfermos. Eso no tiene nada de condicionante, otra cosa sería pedir que levanten los piquetes de huelga, movilizaciones , etc”, dijo.

“No es el único país”

Campero defendió el artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal porque considera que no solo sanciona la mala práctica sino que protege al médico al crear excepciones no contempladas en la antigua norma.



“A diferencia de otros códigos penales de la región, el 205 tiene una ventaja para el profesional, pues incorpora excepciones para que al profesional no se le haga un proceso penal, es decir, si faltan medios técnicos, insumos o medicamentos no es culpa del médico ni tiene por qué ir a la cárcel”, expresó.



Insistió en que otros países de la región norman en sus códigos penales la mala práctica médica. “Son seis países de la región, como Chile, Uruguay y Argentina, que tienen incorporada la mala práctica profesional en sus códigos penales y esto no es ningún abuso, ni criminalización”, afirmó.

Transportistas, preocupados

Transporte pesado

Juan Yucra, dirigente del transporte pesado, informó de que el sector alista medidas en rechazo de cinco artículos del Código del Sistema Penal, entre ellos el 137, que afectan al sector. Las acciones serán definidas en un ampliado nacional, que se realizará a inicios de enero de 2018 en Potosí. No se descarta el bloqueo de carreteras. “En caso de accidente el chofer será castigado tres veces: uno, su licencia de conducir quedará inhabilitada; dos, irá a la cárcel; y tres, tiene que pagar el resarcimiento económico”, dijo Yucra.



Carta a Evo

Médicos que llevan adelante una huelga de hambre entregaron el martes una carta en Palacio de Gobierno en la que piden al presidente Evo Morales un diálogo sin condiciones para resolver el conflicto del sector. La misiva fue entregada por el docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Álvaro Janco.