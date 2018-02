Cortando la maleza, limpiando los pupitres, lavando los pisos, reparando techos y colocando focos, estos eran los trabajos que se observaron ayer en diferentes unidades educativas de la capital cruceña y de las provincias. La instructiva, tanto de las alcaldías como de las autoridades educativas, fue que las escuelas estén listas para recibir a los alumnos este lunes, día en que empieza el año escolar en todo el territorio nacional.

En la Unidad Educativa Félix Bascopé, la portera y su ayudante dedicaron toda la mañana de la jornada dominical para barrer los pisos y lavar los pupitres, mientras que en el módulo educativo 27 de Mayo fiscalizadores de la comuna tomaban fotografías del estado de las aulas, los baños y otros ambientes. En la UE 20 de Junio un grupo de obreros contratados por la Alcaldía terminaban de reparar el techo.

El fin de semana, en Porongo, funcionarios municipales cortaron la maleza e hicieron arreglos en las escuelas Pozo Colorao, Potrerito, El Magué, Maguesito, Las Cruces y Portugués.

En la capital cruceña son 3.392 las unidades educativas que recibirán a 800.000 estudiantes del sistema regular, educación alternativa y especial. En todo el país el número de alumnos que empezarán las labores son 2,8 millones, según datos del Ministerio de Educación.

El año escolar 2018 será inaugurado por el presidente Evo Morales en la Unidad Educativa Ignacio León, de Oruro. En Santa Cruz, el director departamental de Educación, Salomón Morales, encabezará el acto en el módulo El Fuerte, zona de San Aurelio.

Diez colegios, en emergencia

Debido a las lluvias, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó de que al menos 10 unidades educativas del país no podrán iniciar las labores hoy. Según Aguilar, dichas unidades educativas están ubicadas en Beni, Tarija y Potosí (especialmente en Tupiza). Recordó que algunos colegios están siendo utilizados como albergue para las familias damnificadas por las inundaciones.

En algunas regiones los directores distritales han determinado levantar carpas para que los niños puedan pasar clases. No obstante, la instructiva es no poner en riesgo la salud ni la seguridad del alumnado ni de los docentes, por lo que el director de la unidad educativa deberá evaluar si se debe o no postergar el inicio de las clases.