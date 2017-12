Era 25 de diciembre, día de Navidad y también el cumpleaños de un mujer de la tercera edad. La fiesta se armó, estaban los familiares, había música y bebidas alcohólicas. De pronto, la agasajada, que cumplía 74 años, se vio envuelta en una discusión con su hija y su yerno que derivó en que el día de su natalicio se convirtiera también en el de su muerte.

La mujer fue lanzada desde el tercer piso de la casa y cayó sobre el asfalto. Murió instantáneamente. El hecho sucedió en la localidad de Copacabana, en La Paz y tanto la hija como el yerno de la víctima, de 54 y 56 años respectivamente, fueron aprehendidos informó la mayor Karina Figueroa, directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la sede de Gobierno.

Según las primeras indagaciones, tras la discusión hubo un forcejeo que derivó en que la cumpleañera fuera lanzada hacia la calle desde el tercer piso.



Este hecho, además de otro ocurrido en Bermejo durante el fin de semana, pasan a engrosar las estadísticas de feminicidios en el país durante 2017.



Más de 80 casos

Los 74 feminicidios que la Felcv registró el año pasado ya fueron superados en noviembre de este año y siguen sumando. Así lo informó el director nacional de esta unidad, Raúl Escóbar, quien detalló que hasta el 30 de noviembre en el país hubieron 80 casos y que aún faltan sumar los de diciembre.



“Debemos educar principalmente de las nuevas generaciones desde que son niños en el hogar y en la escuela. para cambiar esta situación”, dijo Escóbar, quien recordó además que muchos niños y jóvenes se crían en hogares donde impera la violencia.

Mujer muerta en el Plan 3.000



Sobre el hallazgo de una mujer sin vida en un lote baldío en el barrio 11 de Enero, al final de la avenida Arroyito del Plan Tres Mil, Raúl Angulo, director de la Felcv de Santa Cruz, descartó que se tratara de un feminidicio pues la autopsia de ley reveló que la mujer se ahogó con su propio vómito. Explicó que la mujer había consumido bebidas alcohólicas y tabaco y que no tenía signos de violencia, más allá de picaduras de insectos.



Con relación a la evaluación de su unidad en Santa Cruz, manifestó que a falta de cinco días para que concluya el año, la cifra de feminicidios se mantiene en 14, de los cuales 13 han sido esclarecidos y que solo falta aprehender a un feminicida que mató a una mujer de la tercera edad en marzo.

La mataron frente a sus hijos



En la ciudad de Bermejo (sur de Tarija), una joven de 23 años, madre de dos niños, murió víctima de un brutal feminicidio. Según reporte de radio Bermejo de la Red ERBOL, el hecho ocurrió el 23 de diciembre en una vivienda de la urbanización El Porvenir.



El cuerpo de la víctima presentaba varias heridas punzocortantes y sus prendas de vestir estaban con abundantes manchas de sangre. El presunto feminicida, quien estaba transitoriamente en Bermejo, fue capturado y enviado a prisión por un juez.



El fiscal Aldo Carrillo indicó que se colectaron pruebas biológicas del lugar de los hechos, además de los celulares de la víctima y el agresor puesto que ellos habrían tenido una relación mediante redes sociales. Carrillo lamentó que Bermejo no cuente con una cámara especial para tomar la declaración de los principales testigos del crimen, los hijos de la víctima, ambos menores de edad.



Se envenenó tras discusión

Una joven de 27 años de edad se quitó la vida el 25 de diciembre en el municipio de Vinto en Cochabamba, después de una fuerte discusión con su concubino. El director de la Felcv Iván Luque, informó que la pelea, sumada a altercados similares del pasado, generaron en la mujer una presión sicológica tal que decidió acabar con su vida.



La joven preparó órganos fosforados que usualmente se usan en raticida en una botella y se dirigió a un río para consumirlos. Cuando se la encontró ya no tenía signos vitales.



Los mismo vecinos de la pareja aprehendieron al concubino, acusándolo de haber provocado que la joven se quite la vida. Ahora, el sujeto está investigado por el tipo penal de homicidio-suicidio.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO PARA

Casos en Santa Cruz

A pocos días de terminar el año, de 18 feminicidios que registró la Felcv en 2017 el número se ha reducido a 14, de los cuales solo falta uno por esclarecer.



Cautelan a padre violador

Un hombre de 38 años fue denunciado por abusar de su hija de seis en un barrio de la Pampa de la Isla. El sujeto cometía las violaciones en estado de ebriedad y en presencia de sus otros hijos.

No identificada

La mujer que pereció por una broncoaspiración en el barrio 11 de Enero del Plan Tres Mil, no portaba documentos. Nadie la reconoció a 2 km a la redonda del lugar donde la hallaron.



Números del fin de semana

A escala nacional, la Felcv atendió durante el fin de semana 198 denuncias de distintos tipos de violencia, siendo Santa Cruz donde más casos se registraron (79) seguido por La Paz (41).