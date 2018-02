La Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) realizó con éxito su plan de limpieza denominado “Carnaval seguro y saludable” que se ejecutó durante el corso y los tres días de Carnaval, ocasión en la que se recogió 6.000 toneladas de residuos sólidos durante el feriado largo.



El gerente general de Emacruz, Johnny Bowles, indicó que durante los días carnestolendos se realizó con normalidad la limpieza en el Casco Viejo y que este miércoles desde tempranas horas se realizó el lavado y desinfectado de calles y aceras que fueron escenario del carnaval en el centro de la ciudad, el lavado se inició en la plazuela Callejas y la plaza del Cementerio.



Para el lavado de calles solo durante la jornada de este miércoles se ocupará 60 mil litros de agua y más de 300 personas que realizaron la limpieza del centro.



Bowles informó que durante los días de carnaval se desplegaron cerca de 2.000 personas y más 180 maquinaria de todas las secretarías involucradas en la seguridad, control, limpieza de la ciudad en cumplimiento al plan de carnaval que fue instruido por el Ing. Percy Fernández Añez.



“Por instrucciones del Alcalde se ejecutó este plan para atender todas las necesidades en todo el carnaval, incluido limpieza, medioambiente, salud, desarrollo social, seguridad y transporte, todas las secretarías involucradas realizamos un trabajo coordinado y hay buenos resultados.”, explicó Bowles.

Limpieza en las calles de Santa Cruz



El gerente de Emacruz indicó que además de la Callejas, la limpieza se extenderá a las plazuelas centrales de las ciudadelas Plan Tres Mil, Villa Primero de Mayo y la Pampa de la Isla, lugares donde se han concentrado los festejos de carnaval.



Respecto a la normalidad en la frecuencia de recolección domiciliaria, el encargado de la empresa de limpieza indicó que aunque se realizó con normalidad en la zona sur y norte, desde este miércoles se va normalizar en su totalidad y pidió a los vecinos no sacar residuos en días que no corresponden a la frecuencia.



“Los días lunes, miércoles y viernes corresponden a la zona norte y los días martes, jueves y sábado a la zona sur, pedimos a los queridos vecinos que no saquen la basura en días no autorizados para evitar un descontrol”, destacó el encargado.