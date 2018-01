“¡El agua está llegando!”, fue la voz de los pobladores de la comunidad El Palmar de Yapacaní; sin embargo, de poco sirvió el aviso ya que el temporal llegó inundando las viviendas del barrio 10 de Noviembre. Vicenta Delgado, una de las vecinas, señala que el agua llegó de golpe y no es la primera vez que pasó. Ahora resta mover el lodo y rescatar algunas cosas que dejó el río a su paso.

“Mis ollas y mis gallinas no están”, lamenta una vecina y otra que llegó al barrio hace apenas 15 días muestra desconcierto por la situación, “el agua subió y se llevó mis cosas”, dice afligida. Los vecinos piden puentes y reforzar los terrenos para que el río no haga de las suyas.

No es la primera vez que pasa lo mismo. Los reportes preliminares identifican más de 50 comunidades afectadas y 856 familias, según José Manuel Fita, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Yapacaní.

Si bien todavía no concluye la cuantificación de daños por los difíciles accesos a zonas alejadas, las consecuencias de las precipitaciones ya dejan facturas en Yapacaní. El alcalde de este municipio, Vicente Flores, señaló que cinco brigadas recorren las comunidades para tener una perspectiva de las secuelas de los rebalses de los ríos Ichilo y Yapacaní.

Según la autoridad, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Yuracaré Mojeño de El Pallar, donde el agua y el lodo persisten por encima de los 40 centímetros, es la más castigada por el temporal. A esto se suma Puerto Bretel y la central norte Ichilo, en Tarumá. La destrucción de puentes de madera dejó aisladas a comunidades, por lo que solicitaron lanchas para acarrear a los afectados.

Las pérdidas en este municipio también se muestran en cultivos de plátano, arroz y soya, así como pastizales y plantaciones de cítricos donde el lodo supera los 30 centímetros.

Además de Yapacaní son cerca de 12 los municipios afectados según el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejo.

Aparecen afecciones



La epidemia de conjuntivitis llegó a estas comunidades, al igual que males causados por los mosquitos están empezando a aparecer, según el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos, José Luis Jiménez.



Este medio intentó contactarse con el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, para conocer el plan de ayuda pero no hubo éxito. En el Fortín, cerca de San Julián, 150 personas están afectadas por infecciones estomacales a causa del temporal.