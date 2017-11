3.200 personas saldrán a vacunar en la campaña contra la rabia 

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), en coordinación con la Alcaldía y las universidades, movilizarán a 3.200 estudiantes y funcionarios, en 1.600 brigadas, para la gran campaña de vacunación contra la rabia canina que se realizará este sábado 18 y domingo 19 en la capital cruceña con el fin de frenar la propagación del mal. La meta es vacunar a 382.000 perros en los dos días.



Personal del Programa de Zoonosis, a la cabeza de la supervisora, Cristina Paurimani, llegó ayer hasta la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol), a fin de capacitar a los estudiantes de Medicina, Veterinaria y Enfermería que participarán de la cruzada.

Similar capacitación se hará con los de la Ucebol, Ecológica, UNO, Gabriel René Moreno y del Instituto Técnico Ceince.



Los jóvenes recibieron información sobre las técnicas y cuidados que deben tener para que la vacunación sea efectiva, como el hecho de no romper la cadena de frío para preservar la vacuna, explicar al dueño del animal que deben cumplir con el esquema de vacunación y no dejar que el perro salga a la calle por unos 10 días después de que sea vacunado, pues es el tiempo necesario para que genere los anticuerpos contra la rabia. En esta campaña se utilizarán las vacunas de cultivo celular, que requiere de un tiempo más corto para que el animal esté protegido. Anteriormente se usaba la vacuna convencional, cuyo efecto se daba a los 21 días.



Los estudiantes también recibieron información sobre lo que deben hacer en caso de ser mordidos y se insistió en que debe ser el dueño quien sujete al perro para ser vacunado. Una vez que el animal haya recibido la dosis, se debe entregar el certificado de vacunación y proceder a colocar un cintillo en el cuello del can.

Vacunación casa por casa

Paurimani explicó que se está diseñando un plan para esta campaña, que contempla la vacunación casa por casa en los barrios donde hay más casos de rabia y en puestos fijos en el resto de la ciudad, que serán habilitados en colegios, centros de salud, avenidas, plazas y parques.

La vacunación será de 8:00 a 16:00 los dos días de la campaña y luego habrá un periodo de consolidación de la cruzada.

“Todos los perros deben ser vacunados, incluso aquellos que ya recibieron las dosis en las campañas anteriores”, remarcó la supervisora de Zoonosis.



El Sedes recordó que esta cruzada es parte de las acciones del plan, fijado con la declaratoria de emergencia departamental que se emitió el 3 de noviembre.

No recoja perros callejeros



En el marco de este plan, el Sedes aconseja a la población no recoger perros ni gatos de la calle ni adoptar mascotas durante al menos seis meses, pues existe una alta probabilidad de que estos animales estén incubando la rabia y posteriormente sean responsables de transmitir el virus a las personas, en especial a niños, por estar en estrecho contacto con estos animales.



Con respecto a los casos de rabia canina, el Sedes indica que en lo que va del año suman 575 los positivos en todo el departamento cruceño, de los cuales 490 son de la ciudad capital y 85 de las provincias. En la urbe cruceña hay hasta 12 casos positivos cada semana, lo que es considerado alto.