19 horas de lluvia causan muertes, destrozos y golpean a siete regiones

Después de un feriado bastante ajetreado, don Emilio Flores descansaba en su vivienda, ubicada en el barrio El Regreso, zona de la G-77, cuando el ruido de uno de los truenos lo despertó antes del amanecer. Se sentó en la cama y cuando quiso pisar el suelo, lo primero que sus pies tocaron fue el agua que había ingresado a su dormitorio. Como pudo puso a buen recaudo su cama, heladera y otros pocos bienes de su quiosco, con el que se gana la vida. Salió a la calle y lo que sus ojos vieron fue el agua que corría como río. En algunos lugares el agua llegaba a la rodilla y en otros, un poco más arriba.

Así como don Emilio, cientos de familias cruceñas despertaron ayer con sus casas y barrios inundados. Fueron 19 horas ininterrumpidas de precipitación, entre intensa y leve, las que cayeron en la capital cruceña en el segundo día del nuevo año.

Llovió 261 milímetros cúbicos (261 litros por metro cuadrado) y aunque no se logró superar al del 3 de diciembre de 1977, cuando cayó 280 mm3, la lluvia de ayer inundó unos 138 barrios capitalinos, dañó más de una veintena de caminos vecinales en diferentes puntos del departamento cruceño, arrasó con cultivos (especialmente en la zona norte) y destruyó un puente en el municipio de Porongo, dejando prácticamente aislada a toda una población.

Durante la jornada se tuvo que lamentar la muerte de dos personas: la de un indigente de entre 35 y 40 años, que fue encontrado ahogado en un canal de drenaje, y la de una mujer que sufrió un paro cardiorrespiratorio al ver cómo el agua inundaba su vivienda, en la zona de Nuevo Palmar.

Según informes oficiales, la cantidad de agua caída en un solo día fue lo que se había previsto que caiga en todo enero en la capital cruceña. “Vivo desde hace más de 10 años en Palma Verde y el agua de lluvia nunca había ingresado hasta mi dormitorio”, dijo Roberto C., un vecino de la urbanización Palma Verde, mientras sacaba con balde el agua que había mojado su cama y los muebles de su sala y su cocina.

Municipios afectados



La torrencial lluvia afectó a varios municipios, como Porongo, Warnes, Cotoca, La Bélgica, Yapacaní, San Pedro y Santa Cruz de la Sierra. En Guarayos también hay zonas inundadas, pero por lluvias anteriores. Con el fin de socorrer a estas regiones, el Ministerio de Defensa activó un plan de ayuda.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, llamó a la calma y recalcó que lo esencial es el salvamento de vidas humanas, para lo cual se tienen disponibles seis helicópteros, aunque de momento estas naves no fueron requeridas. Asimismo se dispone de efectivos de rescate repartidos entre la Brigada Aérea, los brigadistas del SAR-Bolivia, la Dirección de Defensa Civil y la Dirección Nacional de Emergencia, así como maquinaria pesada, un sistema de puentes metálicos para que el municipio de Porongo no pierda la comunicación terrestre con la capital cruceña y 2.000 colchones para las familias, que también pueden instalarse en centros militares.



Si bien Ferreira no especificó el monto destinado a este apoyo, expresó que hay un fondo de emergencia que se designa a necesidades cuando hay desastres de magnitud. El presupuesto del plan de contingencia es de Bs 80 millones. “Para las emergencias no hay límites en gastos”, expresó.



Más adelante, el ministro indicó que el temporal que afectó a Santa Cruz ahora lo hará a Beni y Pando, por lo que ya se están tomando previsiones para evitar daños mayores.

Santa Cruz de la Sierra



Por su parte, el secretario municipal de Comunicación de la comuna cruceña, Jorge Landívar, señaló que en la capital cruceña los distritos más afectados son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14, que corresponden a zonas como el Plan Tres Mil, Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo, Los Lotes, doble vía a La Guardia y finales de las avenidas Alemana y G-77.



Las brigadas municipales no esperaron la declaratoria de emergencia jurídica y desde tempranas horas de la mañana socorrían a los barrios con 20 motobombas y otros equipos, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, José Antonio Ayala.



No obstante, muchos vecinos de zonas aledañas seguían esperando por ayuda al finalizar la tarde de ayer. Landívar admitió que faltaron vehículos para transporte y motobombas para socorrer a los barrios de forma oportuna.



Finalizando la tarde de ayer, la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía, Rossy Valencia, declaró que se estaba analizando la situación para que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) despliegue la ayuda a los afectados, tarea que se estaba coordinando con el Gobierno y con grupos de rescate.



Asimismo, se definió habilitar albergues temporales para las familias damnificadas en coliseos y módulos educativos. La Alcaldía cruceña y la “La Defensoría colaborarán con los traslados y fichas sociales”, dijo Valencia.