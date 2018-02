“No me imaginaba que iba a conseguir trabajo por este medio, pero gracias al Plan de Empleo ya llevó un mes y medio trabajando. Es de mucho beneficio para las personas desempleadas, es cuestión de animarse a registrarse”, expresó Alejandra Zeballos, que se desempeña como auxiliar de producción de Postres Tabi. La joven accedió al puesto gracias al Plan de Generación de Empleo que impulsa el Gobierno nacional.

Por su parte, Miguel Ángel Justiniano, que se incorporó al plantel laboral de Continental Voyages, está agradecido con el programa, ya que permite que jóvenes como él consigan trabajo y adquieran experiencia.

De igual manera, Silvia Vásquez consiguió trabajo gracias a la iniciativa y hoy se desempeña como agente farmacéutica en Farmacorp. “Una vez que terminé mis prácticas, envié mis papeles para poder entrar a la farmacia. Me llamaron para explicarme que había la posibilidad de que ingrese a trabajar mediante el Plan de Empleo. La experiencia es excelente”, expresó.

Así como Zeballos, Justiniano y Vásquez, en el país ya han sido insertados al mercado laboral más de 852 jóvenes, de los más de 10.000 que se han registrado al plan. Actualmente existen 4.000 puestos de trabajo disponibles, de acuerdo con la ministra de Planificación del Desa-rrollo, Mariana Prado.

La autoridad, durante la firma de convenio con 46 empresas que se sumaron al programa, explicó que el plan cubre el 30% del salario del incorporado, los aportes patronales, el aguinaldo y a las mujeres que tienen hijo, una ayuda para pagar la guardería de sus pequeños. En todo el país, más de 490 empresas ya se han vinculado al plan.

En ese evento, el vicepresidente Álvaro García Linera reconoció que el sector privado, que invierte cerca de $us 2.500 millones, contrata al 85% de los buscadores de empleo (180.000 jóvenes se incorporan a la masa laboral cada año), mientras que el sector público, que destina entre $us 6.000 y $us 7.000 millones al año, solo emplea al 15% de esa población.

Pese al impacto positivo que está generando el plan, el proceso de inserción de los jóvenes es un tanto moroso, según algunas de las empresas con las que se comunicó EL DEBER.

Cuando una empresa reporta una vacancia, el Plan Generación de Empleo envía una lista corta de posibles candidatos (con el perfil de los postulantes), ese proceso dura entre dos y cuatro días, dependiendo del perfil requerido. “La selección del postulante es hecha por la firma según sus propios procedimientos, las entrevistas y pruebas dependen de cada compañía”, justificó Paola Soliz, coordinadora nacional del programa cuando se le consultó sobre la demora.

Buena iniciativa, pero falta

A decir de Alexy Arias, gerenta de producción de Postres Tabi, este tipo de modalidad de inserción laboral es positiva para empresas pequeñas como la suya, puesto que el Gobierno paga una parte del sueldo del trabajador, lo que contribuye a aumentar la producción.

“Hemos tenido un buen resultado, vamos cinco meses con el plan. Hemos creado y desa-rrollado una nueva puerta para generar fuentes de trabajo. El programa está orientado a incorporar a jóvenes de bajos recursos”, indicó Nercy Palenque, responsable de gestión de talento humano de Farmacorp.

La empresa fue la primera en firmar el convenio con el Gobierno. Se comprometió a contratar a 150 jóvenes en un año. Actualmente tiene empleados a 62.

Por su parte, Miguel Soliz, gerente de Relaciones Institucionales del Banco de Crédito BCP, única entidad bancaria suscrita al plan desde noviembre de 2017, indicó que han contratado a 14 personas en distintas áreas, como la comercial o legal.

“Estamos contentos de participar en un esquema que promueve la generación del empleo digno y de calidad. Decidimos participar porque una iniciativa de esas características coincide con los valores de la organización”, dijo Soliz.

Para Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el Plan de Generación de Empleo es una iniciativa destacable que atiende necesidades inmediatas de generación de trabajo, pero no es suficiente.

“El plan, si bien no es una solución absoluta, sí es un paliativo que los empresarios hemos apoyado desde el principio. Es una iniciativa que necesita tiempo para que se consolide. No resuelve todos los problemas, ya que debemos tener un sector empresarial fuerte que tenga un apoyo absoluto del Gobierno para que se puedan desarrollar y generar empleos dignos y estables”, dijo Nostas.

Desde el Centro Boliviano de Economía señalaron que de los 193.000 desocupados que había en 2016, hasta 125.000 (64,7%) eran menores de 30 años; es decir, casi dos terceras partes del total de desocupados, en su mayoría, son aspirantes a un primer empleo.

El plan de empleo apunta a crear 40.000 fuentes laborales; es decir, una tercera parte de la desocupación juvenil. El beneficio es aún más importante porque permite que puedan insertarse en el medio laboral, cuyo mecanismo funciona en la medida que se pueda facilitar la relación entre técnicos y profesionales recién salidos de los centros de formación en las empresas, según el Cebec.

Para que una política pueda tener un efecto más extendido, es importante que la legislación laboral pueda contemplar modalidades especiales de contratación para los jóvenes, dijeron.

Experiencia similar

La Fundación Trabajo Empresa cuenta con un programa de responsabilidad social (apoyado por empresas privadas) que dispone de un plan de inserción laboral desde hace siete años. Su porcentaje de incorporación al mercado es del 83%.

A decir de Salomón, director del ente, para que este tipo de programas funcione, las empresas privadas deben invertir en la capacitación de los jóvenes. “El dinero que destinan puede ser recuperado con el subsidio que otorga el Gobierno”, señaló.