Valeria Nazer el sentir de un joven corazón

Ha publicado 1.000 artículos como columnista de EL DEBER desde hace dos décadas. Valeria Nazer Calabi de Parada es comunicadora social, máster en Administración y Marketing, especializada en educación, liderazgo y coaching, directora y propietaria del centro de desarrollo infantil Valery Kids; productora y conductora del programa televisivo Creciendo juntos, desde hace ocho años; orientadora, terapista familiar, conferencista y consejera espiritual.

¿Cómo nace su idilio con el Diario Mayor?

Comencé a escribir respondiendo a una invitación que me hizo Ana María Gamarra para publicar solo un artículo de desarrollo personal, debido a que me hizo una entrevista en mi faceta de modelo en ese entonces y le pareció interesante ver una persona joven y con ideales humanistas. La publicación tuvo muy buena aceptación y luego me llamaron para firmar un contrato y proveer material para cada semana en un sector que se denominó: El sentir de un joven corazón.

¿Cuáles son las temáticas sobre las que escribe?

Son más de 1.000 artículos que inicialmente los hacía en máquina de escribir y se publicaban en el suplemento Extra y desde 2011 en Para Ellas. Los temas siempre han sido de desarrollo personal basados en principios y valores. La mayoría de ellos respaldados por la palabra de Dios. Sus contenidos han sido inspirados en experiencias propias y también recogidas de testimonios de otras personas.

¿Tiene alguna anécdota con los lectores?

Cientos de anécdotas, como, por ejemplo, un soldado casco azul que se encontraba de misión en el Congo cierto día me escribe y cuenta que su vida carecía de sentido y tenía mucha culpa y en sus planes estaba quitarse la vida, gracias a un artículo que leyó por internet desistió de su idea y se entregó a Cristo.

Otra señora me escribió desde Canadá y me comentó que siempre que alguien iba de Bolivia le encargaba que le llevara mis artículos. Un día me encontraba predicando en la iglesia y al final viene una señora me abraza y me dice que era Cármen, mi lectora desde el norte del continente.

¿Cuál es su principal influencia para escribir y por qué lo hace?

Una de las personas de mayor influencia en mi vida espiritual fue mi hermana Claudia, quien hoy se encuentra en la presencia de Dios. Antes de que partiera tuve la satisfacción de publicar el libro Palabras de agua viva, una recopilación de 140 artículos. El libro se lo dediqué a ella en vida y contó con los maravillosos comentarios del Dr. Pedro Rivero Mercado.



Si bien es cierto tengo muchos roles que cumplir, mi misión en la vida es: sembrar valores y principios de vida en las personas, por eso busco cada día conocer más de Dios y darlo a conocer a otros. Anhelo ser luz para quienes me rodean y llevar siempre un mensaje de esperanza.

Ese libro fue muy importante para usted y su familia. ¿Está preparando otra publicación?

Demasiado importante, por eso lo llamé Palabras de agua viva, porque la palabra que se recibe con amor, se comparte con amor, es una maravillosa recopilación de artículos que insta al ser humano a dar una mirada a su interior, renovarse espiritualmente y convertirse en un agente de cambio, influyendo positivamente en su entorno.

Hay otro libro en camino que se llamará 100 oraciones, 100 esperanzas. Estoy puliendo detalles.

Está presente en la prensa escrita, en televisión, es educadora, es conferencista. ¿Cómo se da tiempo para cumplir con todo?

Me levanto temprano, encomiendo mi vida a Dios y me organizo de acuerdo a las prioridades. Trato de ser organizada y cumplir mis metas diarias. Las mujeres podemos hacer muchas cosas bien, si nos capacitamos para ello y nos lo proponemos.

Cuéntenos de su entrega al jardín de niños Valery Kids.

Desde adolescente me encantaba compartir con niños, su pureza, ingenuidad y dulzura siempre me cautivaron.

En cuanto tuve la oportunidad de trabajar con ellos de cerca no dudé en hacerlo, con mucha entrega, sacrificio y sobre todo amor, ya llevamos 10 años en esta aventura de educar y enseñar valores a los más chiquititos, junto a mi amiga del alma, Dalia Muñoz.

¿Por qué es importante este centro infantil?

Hacemos integración con niños con habilidades diferentes, en estos años he visto cómo el poder de Dios unido a una buena terapia obran milagros. Nosotros les decimos también niños de luz porque iluminan nuestra vida. Son muy dulces, me derrito de amor cada día con sus besos y abrazos.

¿Quién es Dalia Muñoz: su socia o amiga?

Con Dalia hemos logrado fusionar nuestras habilidades y aprovechar nuestras diferencias. Creo que la clave está en no competir, sino correr tras el mismo sueño.

¿Cuál es la clave del éxito en la labor que realizan?

Nuestra clave para el éxito consiste en algo que se define como constancia, trabajo duro, proactividad, sabiduría en la toma de decisiones y perseverancia pese a los fracasos que se tengan en el camino.

Actualmente en Santa Cruz se destaca una nueva generación de jóvenes que se atreven, que vienen con preparación, buenas ideas y ganas de superarse. Habría que mejorar todo el sistema de apoyo en cuanto a la seguridad legal y, por otro lado, agilizar todos los trámites que se deben hacer para la introducción de nuevos productos. Hay algunos sectores en que se ponen muchas trabas y hay mucha burocracia y se pierden buenas oportunidades nada más porque todo el sistema es lento.

Hay que luchar y no rendirse. Creo que el éxito no es un final, es un camino y si en ese camino me caigo, tropiezo y vuelvo a levantar a pesar de todo, eso es triunfar.

¿Ha recibido premios por su trayectoria?

He recibido diversos reconocimientos, entre ellos el más destacado Premio Joven de la Paz, en 2001. También otro de la fundación Livise, líderes con visión de servicio, por ser una comunicadora con valor.

Este premio es importante porque provino de una institución sin fines de lucro destinada a la promoción de la aplicación de principios y valores éticos en los ciudadanos de Santa Cruz.

También realiza terapias familiares. ¿Dónde y qué casos atiende?

Ayudo a parejas, niños y adolescentes con problemas a través de terapias familiares. Lo hago en mi kínder, en la avenida Irala esquina Potosí, tengo una oficina donde atiendo a todas las personas que buscan orientación espiritual. Pueden llamar al 333-8878, a mi celular 776-21133 o escribir a mi mail: valerianazer@valerykids.com

¿Está en las redes sociales?

Sí, búsquenme en Facebook como Valeria Nazer, podrán tener una palabra de apoyo y aliento en cada oración o reflexiones que posteo día a día. También por ese medio podemos comunicarnos, háganme saber sus inquietudes.



Quiero finalizar con una oración para las damas lectoras de Para Ellas: “Oro por ti mujer, para que Dios te fortalezca, sane tus heridas y restaure tu corazón cansado. Oro por ti mujer, para que seas valiente y no temas a nada porque el Señor está contigo. Oro por ti mujer, para que siempre seas consolada, seques tus lágrimas y vuelvas a sonreír. Oro por ti mujer, para que no dejes de soñar y esperar por tu milagro. Oro por ti mujer, para que Dios te bendiga, te prospere, responda tus oraciones y llene tu corazón de paz. Oro por ti mujer luchadora, para que no te rindas porque pronto abrazarás los anhelos de tu corazón y los verás convertidos en realidad”.

En la intimidad

Matrimonio

Está casada con Erwin Parada Vaca Díez desde hace 23 años.



Descendencia

Sus hijos son: Erwin, de 20 años y Mateo, de 13.



Progenitores

Es hija de Roberto Nazer y Carmen Calabi de Nazer.



Modelaje

Fue maniquí desde muy jovencita y actualmente es imagen de la boutique Naranja y Café, que la viste para el programa de TV que conduce en Megavisión los fines de semana.