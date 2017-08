Ramonita Vaca M. 60 años dedicada a los pelos

En la calle Warnes N° 209 funcionó por más de cinco décadas el salón Kathia, bajo la atenta mirada, las diligentes manos y la suspicaz habilidad de Ramonita Vaca Mercado. En ese lugar hoy convertido en un restaurante de comida mexicana se congregó la familia de esta valerosa dama cruceña que se atrevió a emprender un negocio propio a mitad del siglo pasado en un pueblito polvoriento al norte de la capital.

Dieciseis certificados prolijamente enmarcados, cinco plaquetas y otro tanto de fotos protegidas en delicados portarretratos, estaban acomodados sobre una larga mesa en una pieza contigua donde funcionó el salón hasta hace casi una década. Nuestra entrevistada recorre con la mirada las pruebas de su caminar por esa senda de la belleza femenina y masculina con cierta nostalgia. Peluquera, peinadora y estilista a toda hora.

Desde los 14 años se entregó a esta labor que aprendió de manera autodidáctica en el salón de la familia Vercellesi, allá por 1948. Siete años duró esa formación y luego la invitaron sus clientas a instalar una peluquería en Montero. "Porque la carretera no era asfaltada se demoraba dos horas en llegar de Santa Cruz hasta este pueblo, entonces mis clientas llegaban despeinadas, por ello es que me pidieron que me venga, y así me animé", cuenta.

Sin descanso

La señora Ramonita nació en Santa Cruz de la Sierra un 21 de marzo de 1934, hoy con 83 años bien cumplidos continúa firme en su labor, aunque ya cerró el salón, sus clientes la siguen buscando. “Por ello, luego de vender y regalar mis muebles me quedé con un espejito, una sillita y algunos instrumentos, como mis tijeras y peines para seguir atendiendo, puertas adentro y a mis aduladas y adulados, porque me buscan tambien los varones para sus recortes”, sonrie picaramente.

Ella mantiene ese porte impecable de toda dama que se dedica a promover la belleza y la estética. El cabello con un corte limpio y prolijo, las canas camufladas con un tinte castaño claro, perfectamente maquillada y con la manicura correcta.

En sus años mozos se desempeñó como profesora de belleza en el colegio Metodista, por más de dos décadas; de allí se jubiló, y fue a ese centro educativo que donó buena parte de su mobiliario y herramientas de trabajo para que las nuevas generaciones continúen con esa noble labor. De esa manera, ella piensa que se prolongará lo que ha transmitido a sus alumnos en las aulas.

Recuerdos del siglo pasado



- ¿Cuáles eran los peinados requeridos por la década del 60? - Ella, con una sonrisa cálida entrecierra los pequeños ojitos pardos y rememora que los moños en todas sus variedades eran los más pedidos por sus clientas.

No olvida las famosas permanentes o encrespados, una titánica labor de horas y horas, porque no había muchas facilidades para desarrollar esa misión en las largas y cortas cabelleras. El corte gato o bob con las puntas hacia afuera, era otra de las exigencias de las mujeres por aquel tiempo.



Trata de seguir recordando sus manos en las cabelleras de las montereñas y le viene a su memoria cuando conoció a su esposo, don Alfredo Becerra Tapia (+), un galán cochabambino que llegó hasta esos parajes atraído por los afanes de la implementación del ingenio azucarero Guabirá. “Los trabajadores de esa planta venían a que los atienda, así lo conocí al padre de mis hijos”, comenta mientras en la otra pieza se escucha la algarabía de sus descendientes que degustan un frío mocochinchi con cuñapeces.



El barullo de su prole no le permite seguir hurgando en su memoria y sonríe, es tolerante por amor y contagia una paz que solo otorga los años, esas más de ocho décadas de entrega a la crianza de sus retoños y al trabajo manual con el que sacó adelante a la familia hombro con hombro al lado de su consorte.

La labor de la señora Ramonita en el sector de la belleza fue reconocida por la firma internacional Wella, el 2000 .