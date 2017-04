Pautas para crear una familia positiva y feliz

Así como no existe un manual para ser una buena madre o un buen padre, tampoco existe una receta mágica para tener una familia feliz. Sin embargo, hay pautas y principios que se pueden aplicar para intentar conformar una familia dichosa. De esto te queremos hablar en esta edición especial de novias. Pero antes de conocer las bases para conformar una familia feliz, hay que repasar algunos conceptos que te ayudarán a comprender mejor nuestro tema a desarrollar.

La sicóloga Teresa Paz, especialista en terapias de parejas explica que el primer aspecto a considerar es la pareja, por lo tanto debemos tener en cuenta que este es el comienzo de una familia y este es el momento en que dos personas se unen en una relación. En este sentido, los factores a tomar en cuenta para tener una relación de pareja positiva son, entre otros, que cada persona vale por sí misma y es autónoma; cada persona puede ser emocionalmente sincera, puede pedir lo que desea; cada individuo reconoce y toma la responsabilidad de sus actos, cada cual cumple sus promesas; y juntos cooperan en vez de competir.

Felicidad y dificultades

En cuanto a la felicidad, agrega Paz, debemos tener en cuenta que no se llega como si fuera una meta a alcanzar, la felicidad es algo que se consigue y se logra con decisión y voluntad cada día. “La felicidad es el dividendo de una buena vida con el compañero elegido, una vida que incluye la dificultad del compromiso, el deber y la responsabilidad. Como dijo la escritora Helen Keller ‘La felicidad no viene de afuera, debe venir desde adentro’.

Muchas veces falla el compromiso, el querer estar juntos y trabajar cada día porque yo lo elegí y cada día lo elijo, advierte la profesional. “Nos comprometemos, pero al primer desencuentro preferimos apartarnos en vez de luchar y trabajar juntos, y reconocer nuestras diferencias, debilidades, potencialidades y deficiencias”, afirma la experta, añadiendo que también debemos tomar en cuenta de dónde venimos y cómo fuimos criados.

No es desechable

En cuanto al matrimonio, en el mundo moderno de hoy en día, donde cada año se necesita un modelo diferente de auto, de IPad y teléfono móvil; un mundo que nos ha lavado el cerebro para aceptar el concepto de desechar lo que ya no queremos y reemplazarlo constantemente por un sustituto más desechable, ¿existirá la posibilidad de lograr un compromiso feliz y de larga duración?, cuestiona la profesional.

“Hay que tener en cuenta que el matrimonio es un desafío. No podemos simplemente dar por sentado que entenderemos de forma intuitiva cómo hacer que una relación entre dos personas sobreviva con perfecta armonía”, manifiesta Paz. Entonces el primer paso para tener una matrimonio feliz es recordarte a ti mismo que no se supone que estés siempre feliz, porque la vida tiene sus momentos difíciles, pero el amor desinteresado nos permite sobreponernos juntos a las dificultades.

Acuerdos

Nadie está siempre en lo correcto y nadie está siempre equivocado. Y si vos pensás que estás siempre en lo correcto, estás equivocada. Una pareja tiene que aprender a llegar a un acuerdo. “Los matrimonios felices no ocurren automáticamente. Como dijo la actriz Mae West: ‘Los años más difíciles de matrimonio son aquellos que siguen a la boda’, señala la sicóloga Paz.

Es que el matrimonio en sí mismo no resuelve nada, no es la prueba fehaciente de un amor intenso en la pareja ni tampoco asegura que dos personas van a estar juntas y felices por el resto de sus vidas. Pero, ¿cómo hacer para que el matrimonio no solo dure, sino también sea feliz? A continuación te damos las bases que se deben establecer en un matrimonio y, por ende, en una familia, para que las tomés en cuenta. Compromiso, respeto, amor, fidelidad, solidaridad, comunicación asertiva, es decir, saber escuchar y callar, perdón y empatía. Asimismo, admiración, compasión, esfuerzo, paciencia, aceptación, pasión, negociación, resolución de conflictos, crecimiento personal y complementariedad.

A su turno, la sicóloga Patricia Candy Lópezdice que escribir sobre una familia feliz y exitosa resuena a utopía; sin embargo, la felicidad convive con las dificultades que hay en la vida, es simplemente saber resolverlas cada una de ellas con una postura asertiva, porque la felicidad está en uno mismo, en cómo concebimos la vida.

“Tomar en cuenta que el sentirnos en armonía será el paso inicial para estar a gusto con nuestra pareja”, agrega López. Partiendo de esto, explica que el matrimonio deberá ser enfocado no solo como un compromiso social o moral, sino como la construcción afectiva que logra sostener sentimientos, pensamientos, emociones y actitudes a pesar de las diferencias. “En el matrimonio, las primeras horas, días, meses y años son importantes, como toda etapa inicial de desarrollo, donde se dan situaciones novedosas para ambos, que posiblemente fueron conversadas, pero no vividas”, puntualiza la profesional, agregando que gradualmente será un aprendizaje continuo, amplio y profundo como personas, como pareja y, fundamentalmente, como familia.



Nunca conoceremos plenamente a nadie, incluso ni a nosotros mismos; empecinarnos en querer saber todo de nuestra pareja, solo nos aleja en tiempo real de disfrutar su compañía, reflexiona la especialista.

En ese contexto, hace algunas recomendaciones para consolidar una relación. El yo, tú y nosotros deberán darse de manera equilibrada, ninguna de estas esferas será mayor o menor, sino cada una tendrá su propio lugar proporcionado. Colaborar no implica sacrificio ni abandono de los deberes personales, sino ganancia para la relación. La sexualidad es integral, desde el saludo del buenos días, la sonrisa, la caricia, el mensaje por WhatsApp, hasta el clímax de nuestra entrega íntima. Respetar las diferencias no implica renunciar, sino complementariedad. De igual forma, discutir implica resolver dificultades donde ambos ganan un crecimiento mutuo.

“El progreso de nuestra pareja deberá ser una alegría compartida y no una amenaza, y la honestidad es valiosa por ser generadora de confianza, porque la confianza genera fidelidad, la fidelidad otorga estabilidad en la relación de pareja y, por ende, en la familia”, puntualiza López.

Enamoramiento y amor, bien distintos

Muchas veces se habla del amor en términos mágicos, frases como “se rompió el hechizo” o “se acabó la magia” son fáciles de escuchar en boca de quien se acaba de separar o de quien terminó una relación. “Toda relación al comienzo atraviesa la etapa del famoso enamoramiento, que se caracteriza por tener una intensidad muy alta y visible y una profundidad pequeña”, describió el licenciado en Sicología Sebastián Girona, para quien con el tiempo y en el mejor de los casos, la situación debería cambiar para pasar a lo contrario: un vínculo más profundo que inevitablemente hace disminuir la intensidad”.