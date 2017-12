Los rituales más célebres de la noche de Año Nuevo

“A las 12 en punto: subí gradas o subite sobre una silla, para escalar en el trabajo; el primero al que abracés, tiene que ser un hombre o en la copa en que brindés colocá un anillo, eso para asegurarte un novio; contá 'plata' o poné monedas dentro de tus zapatos, para que no te falten los ‘quintos’; salí a pasear con una maleta, para viajar todo el año; comé doce uvas blancas mientras pedís un deseo por cada mes; y no te olvidés de usar calzón rojo (amor), amarillo (dinero) y blanco (paz)”, son algunos de los consejos que se escucha entre amigas, en las horas previas a recibir el Año Nuevo.

Así como en nuestro país, en diversos lugares del mundo se sigue una serie de rituales para recibir al nuevo año, algunas están orientadas a que en los próximos 12 meses la economía mejore, se logre atraer el amor, realizar viajes o compartir felicitaciones. Y cuando solo faltan cuatro días para decir adiós al 2017, la astróloga Roxana Menacho, se refiere a esas costumbres universales.

No perdés nada con intentarlo

“Quizás no es tan conocida, pero las tradiciones proponen vestir ropa blanca cuando recibas 2018. Con esto alejarás las enfermedades y atraerás la buena salud.

Comé lentejas, porque a estas legumbres las asocian con la abundancia y la prosperidad. Así que si querés que el próximo año tu economía mejore, a medianoche tomá una cuchara y comé lentejas cocidas y sin sal.

Para este ritual deberás llenar tus bolsillos de 12 monedas del mismo valor, billetes, canela y granos de mostaza (que representan la abundancia). A la medianoche arrojá las monedas al aire para atraer la prosperidad financiera.



No solo las monedas te darán fortuna. Otra cábala es colocar un billete en tu calzado y caminar toda la noche de Año Nuevo con él. De seguro la molestia dará frutos.



Para tener dinero, a las 12 de la noche, se meten las manos a una fuente con azúcar. Luego se lavan con champán.

A la medianoche, subí una escalera o sobre una silla. Esta cábala hará que el año que viene sea en ascenso.



Comer 12 uvas es uno de los ritos más conocidos. La creencia dice que por cada uva debés pedir un deseo.

Si entre tus objetivos para el año que viene está encontrar al hombre o mujer de tu vida, el truco está en usar un buen conjunto de ropa interior de color rojo. Verás como todo saldrá como imaginas.



Soltera, emparejada o casada, da igual. La tradición dicta que a las 00:00 debés abrazar a una persona del sexo opuesto. Pero ojo, no puede ser un familiar. Se espera que tu año esté lleno de romance.

Una cábala muy practicada está relacionada con las 12 campanadas que anuncian que el año ha terminado. Sentarse y volverse a parar con cada una de las campanadas, al término del día, es una cábala muy practicada por aquellas personas que desean casarse en el transcurso del año.

Más buenos deseos



Si este año no fue lo que esperabas, un poco antes de las doce abrí todas las puertas de tu casa para dejar ir el año viejo y dar paso a un año nuevo totalmente renovado. Si hablamos de vibras, este rito promete sacar todo lo malo de tu vida. Tomá una escoba y desde la puerta de tu casa hacia la calle saca todo aquello que te trajo penas.



Llená todos los saleros de tu casa, ya que esto traerá abundancia para el año que está por venir.



Poco antes de las doce escribí en un papel todas tus preocupaciones y cosas malas que te ocurrieron este año, luego de sonar las campanas de la medianoche quemá el papel.



Si estás en pareja, intercambiá con quien es tu compañero una prenda de vestir que estés usando en ese momento. Promete reforzar la relación.



Nada mejor que viajar. No importa dónde, el asunto es salir de tu casa rumbo a un lugar que te saque de la rutina. Así que tomá nota: después de los abrazos, agarrá una maleta, salí a la calle y da una vuelta a la manzana. No te preocupés por el qué dirán, porque tus vecinos también estarán haciendo lo mismo”, aconseja Menacho.



También podés hacer tus propios rituales para despedir una nueva etapa y dar la bienvenida a un año cargado de buenos momentos, fortuna y mucha felicidad.