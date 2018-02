Para Ellas: Fanny Jiménez, una mujer con visión y coraje

Desde pequeña Fanny Jiménez Torrez daba señales de su talento para el diseño de joyas en los collares con fideos pintados con acuarealas que elaboraba para sus amigas. Más adelante profundizó su talento cuando se unió en matrimonio con un gemólogo experto en piedras y conocedor del oro y de su comercialización.

Antes de dedicarse de lleno a la orfebrería fue maestra egresada de la Escuela Normal Enrique Finot y finalmente se retiró del magisterio y creó la Joyería Andrea que ya tiene 33 años.

Es una de las joyeras más destacadas de Bolivia, abrió una de las primeras joyerías especializadas en el diseño y elaboración de las mismas con la bolivianita. A su trayectoria ha sumado sus creaciones inspiradas en momentos históricos de nuestro país que la han vuelto una de las orfebres más populares de nuestro medio.

¿Quién es Fanny Jiménez?

Una mujer visionaria, de fe, valor y coraje que ama a su país y que se identifica con su historia, el arte, su cultura y sus luchas por la reivindicaciones de una Bolivia donde se respete el Estado de derecho que nos brinda la hermosa democracia.

¿Cómo se inicia con su empresa de joyas?

Joyería Andrea se creó un 18 de septiembre de 1984, hace 33 años,

aprovechando el potencial aurífero que había en Bolivia. Trabajé en los inicios comprando y rescatando oro de Tipuani, San Ramón, Guarayos, San José y el Beni y luego lo comercializaba en el exterior con el precio de la onza troy en la bolsa de valores de Wall Street.

¿Porqué el nombre?

La bautizé como Andrea el nombre de mi única hija que actualmente está ligada al negocio. Atiende una sucursal en Ventura Mall.

¿Cuál fue el principal desafío que atravesó su joyería?

En el año 1998 , “La crisis asiática” que se llamó en ese entonces, provocó que el oro baje a precios sin precedentes que no cubría los gastos de extracción del mineral. Esta crisis cambió el rumbo de la joyería y ya no era negocio la comercializacion del oro, en esas circuntancias decidí enfrentar el reto de mantenerme.

Joyería Andrea funcionaba en un cuarto de tres por tres; empezamos con una balanza manual de 100 gramos y terminamos con una de seis kilos que era la cantidad de oro que rescatabamos en un mes aproximadamente.

¿Por qué se especializó en el diseño y producción de joyas temáticas alusivas a fechas y acontecimientos históricos?

Porque nos expresamos con lo que sabemos hacer y lo que sé hacer son joyas. Las mismas perduran a través del tiempo y sellan momentos históricos.

¿Cuáles fueron las más representativas?

Hicimos el Patujú, símbolo de valor y coraje de las tierras bajas del oriente boliviano, la medalla del Bicentenario inspirada en los 200 años del primer grito libertario de Santa Cruz, el ícono de las misiones jesuíticas el ángel de madera transformado en una joya con piedras preciosas, “El bibosi en motacú” como homenaje a una tradicional leyenda popular cruceña, la cruz del papa Francisco que le que fue obsequiada en su visita Bolivia; inspirada en los diseños barroco-chiquitano de las iglesias jesuíticas con una piedra bolivianita en el centro.

Otro trabajo fue el símbolo de la Cumbre G77 en sus 50 años de aniversario, cuando se realizó en Bolivia el año 2014 les sirvió como credenciales a los presidentes y cancilleres que visitaron el país.

¿En qué consiste su última creación?

La última colección de joyas se llama Bolivia dijo no y son joyas de plata (aros, manillas y collares) que ha tenido mucha aceotación.

¿Qué le quita el sueño?

No hay nada que me quite el sueño, soy una mujer de fe, Dios va adelante abriendo camino.

¿Se considera una persona feliz?

Si, la felicidad no es el dinero es dejar huellas en tu caminar.

¿Cuáles son sus principales proyectos?

Somos pioneros en las ventas de joyas online hace 15 años. Hemos sido reconocidos por Google con ese título y eso nos valió el posicionamiento en los primeros lugares de los buscadores con www.bolivianite.com, contamos con una joyería en el mundo las 24 horas del día y los 365 días del año. Nuestro mercado más importante es España y EEUU.

El reto de Joyería Andrea para el 2018 es posicionarse en el mercado internacional con diseños exclusivos de la flora y la fauna de nuestro país y con nuestra piedra bolivianita única en el mundo.