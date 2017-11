Es conocida como 'la rectora de la UPSA', porque los 12 años al frente de esa casa de estudios superiores han refrendado su nombre, amen a su rol profesional en la cima de la docencia, a escala departamental y nacional.

Lauren Müller Suárez se define como una mujer de múltiples facetas: profesional, madre, hermana, esposa y abuela que disfruta plenamente cada rol.

Su historia ha tenido etapas muy buenas y otras complejas. Recibió de su familia los principios, la disciplina y siempre se sintió querida y valorada, lo que contribuyó a creer en sus decisiones, plantearse metas y lograrlas.

Se graduó como auditora financiera en la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, se desempeñó en su profesión hasta que en 1984 fue convocada para unirse a la apertura de la UPSA con la cátedra de Estadística Social, dentro de la carrera de Comunicación Social. Con un perfil bajo y la sencillez que la caracteriza ha caminado junto a la universidad privada cruceña desde hace 33 años.

De sus logros nos habla con una sonrisa franca y esa voz mansa y relajante.

Llegó a la universidad invitada para impartir la cátedra de Estadística. ¿Soñó con ser rectora?

Ingresé en 1984 y a los dos años fui nombrada Secretaria Académica, luego me fue confiada la secretaría general (1990), vicerrectorado (1996) y desde 2005 cumplo las tareas de rectora. Estoy más de una década al frente del desarrollo académico de esta institución a la que he entregado con pasión mi vida profesional y donde me he realizado por completo.

¿Es más complicado para una mujer hacer carrera como catedrática?

He visto nacer a la UPSA y he crecido como persona y como profesional con ella. Fue un desafío motivador empezar la carrera académica y fui feliz como docente de cientos de alumnos que hoy son líderes empresariales destacados en el país y en el exterior. Enseñé Estadística para los comunicadores sociales, haciendo que la encuentren fácil, placentera y útil; reto que logré con ellos y fue una gran satisfacción para mí.

Nunca pensé en renunciar, asumí esta misión para toda la vida y viví épocas de grandes realizaciones institucionales, que me dieron la confianza para afrontar otras de grandes retos y complejidades institucionales.

¿Cómo percibe su liderazgo como rectora?

Como mujer doy fe que la universidad es un lugar abierto a nosotras, donde las oportunidades se multiplican y donde se constata que cada día más mujeres se profesionalizan, compiten y demuestran sus capacidades. Creo que el conocimiento es lo que nos hace diferentes y compartirlo con las nuevas generaciones, dialogar con ellos es construir país y buscar sociedades más inclusivas, humanas y sostenibles.

¿Qúe datos arrojan las estadísticas de egresados? ¿Más mujeres logran su formación académica? ¿Cuáles son las profesiones más buscadas por ellas?

Esta universidad tiene un equilibrio en su población estudiantil entre hombres y mujeres. Ambos se complementan al interior del aula, en trabajos de voluntariado, actividades deportivas, culturales y se extiende al campo laboral.

Si bien las mujeres buscan con más frecuencia las carreras sociales y humanísticas, también hay muchas en las de ciencias exactas, donde incluso se destacan y ganan becas y concursos. Aquí la mujer es valorada en su integridad, tanto en lo administrativo como en lo académico. Hemos generado espacios para eventos internacionales entre mujeres académicas (decanas y rectoras) o ingenieras, con gran éxito. Hemos propiciado junto a las universidades locales el Observatorio Universitario de Igualdad de Género desde el año 2015.

¿Qué ha logrado como rectora al frente de una universidad ?

Creo en el trabajo en equipo y diría que hemos logrado junto al directorio, consejo académico, plantel docente y estudiantes, una universidad acreditada internacionalmente, más de 8.000 profesionales de pregrado y cerca de 3.500 de postgrado, formados para ejercer con liderazgo en cualquier parte del mundo.

¿La UPSA tiene política de prevención y sanciones frente a los casos de acoso sexual?

Contamos con un reglamento docente y estudiantil, y una política de prevención contra el acoso social, que contempla faltas y sanciones, entre ellos el caso que usted menciona. Mi oficina está abierta para escuchar a docentes, estudiantes y padres de familia. Y ante cualquier irregularidad la universidad asume con seriedad y firmeza un proceso de investigación en los casos de conflicto.

Finalmente su recomendación como profesional, ¿por qué vale la pena aprender un oficio?

En el mundo actual hay que tener muchos conocimientos, capacidades y habilidades, y desarrollar una personalidad fuerte y positiva frente al entorno. Hoy, un oficio ya no es suficiente, por ello nuestros cursos de posgrado están siempre llenos, lo mismo los de actualización en áreas específicas.



La nueva generación tiene una mirada global, crítica, entusiasta, multifacética y con ganas de conquistar el mundo. Ser profesional es determinante, pero ser buena persona es el complemento fundamental para ser ciudadanos y profesionales que aportan al desarrollo de su país desde lo que hacen en las empresas y desde las familias que construyen en lo personal.