Marjorie Vega mujer plena ama la radio y la música

Foto: Jorge Gutiérrez.

En su léxico no existe la palabra no puedo. Por cada no, ella busca nueve sí. También ha acuñado una frase que siempre está en su mente: el que se queja, se queda. Eso ha hecho que se convierta en una de las pocas mujeres que dirige una radio en el país y en productora de eventos, cargos y funciones ocupados generalmente por hombres.

Marjorie Vega Padilla, además de guapa es valiente, fuerte y fachera. Muy fiel a su estilo de rockera le encanta usar el negro, lo lleva en sus pantalones, sus botas o tacones negros abiertos en la punta y con trenzas, que combinan a la perfección con su cabellera negra lisa. Delira por Red hot chili, Peppers, Pink Floyd, Muse Coldplay y Audioslave, bandas conocidas en el mundo de la música.

Su lado humano

Es una mujer que siente, que se emociona, que llora, que sufre, pero que, por sobre todas las cosas, está aprendiendo a ser feliz. ¿Entonces no eras feliz? Le preguntamos. “Si lo era, pero no me daba cuenta de las cosas importantes que estaban siempre a mi lado, porque en la búsqueda constante de alcanzar objetivos van apareciendo cosas y te olvidás de lo que te rodea”, contesta, aclarando que ahora disfruta hasta de lo más mínimo.

Le encanta estar en su casa y no es una mujer de mucha ostentación. Lleva casi siempre aros pequeños y cuatro anillos, cada uno representa a sus hijos Luis Fernando, Jean Pierre y Christopher De La Zerda, y a ella, siempre los lleva puesto porque significan la unión, la fuerza y el motor, pero no cualquier motor, sino un Caterpillar, que impulsan su vida cada día. Fue una niña precoz, a los 18 años se convirtió en madre, pasó de los cuadernos del colegio a los pañales.

No estaba en sus planes casarse, pero cree que muchas mujeres cuando salen de la adolescencia se sienten dueñas del mundo y creen que pueden tocar el cielo con las manos y que todo es posible y, eso, le pasó a ella. Así fue como llegó su primer hijo, con el cual asistió a dar examen de ingreso a la universidad para estudiar Comunicación Social, aunque en el colegio su fuerte eran las matemáticas y la química.

Pese a que le gustaba leer y había elegido una carrera que tiene que ver con los medios de comunicación, nunca pensó que estaría frente al micrófono porque no se visualizó así, pero en ese proceso descubrió que le había gustado escribir y hablar. Cuando su tercer hijo tenía tres meses de vida se divorció y sacó de adentro toda la valentía y coraje para seguir adelante los cuatro. Fue duro, fueron muchas lágrimas, desvelos y sacrificios, pero superó todas las pruebas y hoy, todo ese sufrimiento, la ha vuelto fuerte y la ha convertido en una mujer exitosa, en una mujer que sigue creyendo en el amor. Una fémina que no permitió que el temor y el miedo a hacer cosas desconocidas la paralicen y la limiten para lograr sus metas y objetivos. Ser madre de tres varones la obligó a aprender a jugar con canicas y trompo.

Radialista y productora

Sus ‘pininos’ de comunicadora fue como maestra de ceremonia y paralelamente locutora de radio. Después de unos años, en 2007 empezó su experiencia con los artistas internacionales y para entonces ya era directora de la radio Hit.

Es una convencida de que cuando Dios tiene algo destinado para uno, él buscará la fecha ideal para que eso suceda. Ella no buscó convertirse en una productora de eventos, las cosas se dieron. La radio que dirige tiene un formato dirigido a un público juvenil y esto hizo que sea un medio donde se promocione e impulse talentos locales y nacionales.

Al ver tanto talento, decidió hablar con los organizadores de Expocruz y durante muchos años formó parte del programa de espectáculos de esta vitrina comercial. Allí promovía la presencia de artistas bolivianos y todo esto se transmitía por la unidad móvil de su radio, por lo que se convirtió en la radio de la feria.

Así fue como empezó Marjorie en este negocio riesgoso, pero que ama y disfruta hacerlo. Su primera experiencia grande en eventos fue cuando trajo al país la banda Panda, una agrupación mexicana y que fue todo un suceso. De ahí en adelante hizo historia como productora de eventos. Después de cada show queda acelerada, porque se llena de adrenalina, energía y con sabor a más.