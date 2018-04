Luchadoras incansables

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del desarrollo, de base neurobiológica, que afecta el funcionamiento social y el espectro de actividades e intereses. Está vinculado a una disfunción de diversos circuitos cerebrales y es una condición de nacimiento.

Se estima que en torno a tres de cada 1.000 niños podrían padecer el trastorno, que es más frecuente en varones y se clasifica como un trastorno del espectro autista (TEA). Es diagnosticado por neurólogos, siquiatras, sicólogos, educadores capacitados y los padres.

La asociación de padres de SA se fundó en noviembre de 2017 y la directiva está conformada por Gustavo Quiroga (presidente), Gabriela Quiroga (vicepresidenta) e Ivonne García (tesorera). Si necesitás apoyo y querés ser parte del grupo, comunicate por WhatsApp a los números 716-13984 y 721-00524 o buscalos en Facebook como Asociación Asperger Santa Cruz.

Lo que ellos buscan es mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con SA; promover la integración social en todos los ámbitos; difundir y conocer las características del SA; fomentar y organizar cursos, jornadas y encuentros con profesionales.



El síndrome de asperger es mi superpoder y mis rasgos son:

Empático: no es que no me preocupa si mis decisiones afectan a los demás, es que no me doy cuenta.

Exigente: soy perfeccionista y no tolero que las cosas no salgan como quiero.

rutinario: repito mis rutinas diarias y me es difícil adaptarme a nuevas situaciones.

Honesto: comento objetivamente lo que pienso y soy muy sincero.

Tímido: me cuesta mirarte a los ojos, así como interpretar tus gestos y expresiones.

Temático: siempre encuentro un tema que me gusta y me dedico a él.

Memoria: tengo una memoria extraordinaria. Sensible: a veces lloro, tengo rabietas o pataletas sin causa aparente.

Stimming: son movimientos que hago para autorregularme emocionalmente (mover las manos o balancearme de un lado a otro).