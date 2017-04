Los senos sorprenden con cositas que no sabías

Un estudio realizado por la revista Men’s Health demostró que el 29% de las mujeres ha experimentado un orgasmo de senos. El Journal of Sexual Medicine demostró que la estimulación de los pezones activa una respuesta cerebral que deriva en un orgasmo.



Sabías que existen muchos tipos de pezones. Los normales, que se elevan unos cuantos milímetros sobre la aureola (crecen un poco cuando hace frío o cuando estás excitada). Los pezones planos están al mismo nivel de la aureola y solo se elevan un poco bajo esas mismas condiciones; los invertidos, que están al revés, y los esponjosos, que tienen la aureola levantada junto al pezón.

Investigadores de Nueva Zelanda afirman que el 47% de los hombres miran directamente los senos que cualquier otra cosa. Solo el 20% mira la cara primero.

No todas experimentan una erección de pezones cuando están excitadas, si nunca te ha pasado no te preocupés. Es que las células en tus aureolas no son tan sensibles y no pasa nada