Jugando a ser grandes Four Band, a puro pulmón

Estoy enamorado se llamó el primer cd de la banda que se formó hace tres años, el tema que dio el nombre a la producción estuvo seis semanas consecutivas en el top ten de radio Caliente (105.1 FM). “Eran reediciones de temas tropicales”, explica el joven líder de la agrupación, Anthony Arias.



En su fan page de Facebook tenían 15.223 seguidores (hasta el 6 de abril) y siguen sumando. Son aplaudidos por niños, adolescentes y jóvenes. “Los niños nos adoran, gritan y bailan con nosotros”, relata la más chiquitita, Adely Arias.

¿Desde hace qué tiempo que cantan?

Anthony: Desde que teníamos seis años. Empezamos cantando en el coro de la iglesia Virgen de la Esperanza, de nuestro barrio, e incentivados por nuestras madres, porque ellas también cantan. A medida que crecimos la gente vio nuestro talento y le sugirió a nuestros padres que nos hagan estudiar música



¿Son parientes?

Ana Laura: Soy prima de Anthony y Adely, mi madre es hermana del padre de ellos. Pablo es nuestro primo de segundo grado. Somos una familia, como hermanos en verdad, peleamos, nos divertimos cantando, trabajamos cada día por esta carrera que elegimos, sacrificamos nuestras horas de sueño, nos entregamos a full en cada presentación.



¿Tienen este don porque se lo transmitieron sus padres?

Adely: Si ellos cantan, nuestros hermanitos menores también. En casa practicamos. Por nuestros padres hemos empezado a cantar en la iglesia y no abandonamos ese lugarcito que nos vio nacer. Seguimos cantando en nuestro barrio, también lo hacemos los domingos en dos misas en la Catedral.



¿Cómo se animaron a subirse a un escenario?

Anthony: Entré primero a estudiar música a la escuela Centinela Music bajo la dirección del profesor Jesús Banegas, luego se incorporó Ana Laura y Adely; desde hace más de un año nos acompaña Pablo en esta aventura. Una vez que nos sentimos capaces y preparados nos lanzamos a cantar como agrupación. Al principio mi padre nos acompañaba a todos lados, ahora vamos solos.



¿Cuáles son sus logros?

Anthony: Hemos grabado un cd con canciones y otro con videoclips que se llama Estoy enamorado. Estamos en eventos, en programas de TV, hemos estado en el escenario de la Expocruz el año pasado, dos noches seguidas. Somos activos en las redes sociales, hacemos videos al vivo antes de nuestras presentaciones y los compartimos con nuestros seguidores en Facebook.



Le compusimos una canción para la reina del Carnaval infantil de este año y para los coronadores de la Villa 1.ero de Mayo, los Facheros, el tema se llama Parapapá. Fueron dos brincaos muy escuchados. El compositor Aldo Peña nos dijo que le gusta nuestro estilo, que es algo nuevo y fresco sin perder la esencia del ritmo camba. Fue un gran elogio.



¿El escenario de la Fexpo es muy anhelado por los artistas locales, cómo les fue?

Ana Laura: Nuestro primer tema inédito se lo regalamos a Santa Cruz en nuestra segunda noche en el escenario principal de la Fexpo, fue el 21 de septiembre de 2016. El tema se llama Tierra hermosa, fue emocionante la gente gritaba y nos pedía más, fue una experiencia muy bonita. Ese tema estará en nuestro próximo cd, en el que ya estamos trabajando con las composiciones.

Además de cantar también bailan ¿Quién les hace las coreografías?

Adely: Al principio un profesor nos marcaba las coreografías, ahora nosotros buscamos en internet e inventamos los pasos. Ensayamos cada que nos reunimos antes de las presentaciones.



Van al colegio y a la universidad ¿Cómo se dan tiempo para cumplir con todo?

Adely: La verdad es que a veces me pregunto cómo hacemos para que el tiempo nos alcance. Vamos al colegio (Pablo y yo en el turno de la tarde, mientras que Ana Laura y Anthony por las mañanas), estudiamos música porque debemos armonizar cuatro voces, ensayamos las coreografías, vamos a los medios de comunicación y no nos cansamos.



¿Cómo hacen para resistir ese trajín?

Ana Laura: Ni en tiempo de clases desaceleramos el ritmo. Esto nos gusta. Cuando estamos muy ajetreados mi tío Víctor, el padre de Anthony y Adely, nos da suplementos alimenticios con todos los nutrientes para que aguantemos las largas horas de espera en los programas de TV y los desvelos. Nuestro récord de presentaciones en televisión es de nueve programas en un solo día. Claro que eso es en vacaciones. Pero si estamos en época de clases, nuestros maestros nos apoyan, pedimos permiso y otras veces llegamos en las mañanas con mucho sueño por los desvelos.

Aunque a veces por la falta de tiempo hemos almorzado un chocolate con un vaso de somó.



¿Cómo cuidan sus cuerdas vocales y cómo tienen resistencia para cantar y bailar?

Anthony: Para las cuerdas vocales es no gritar y no gritar.

Ana Laura: Para tener resistencia antes hacíamos zumba, ahora trotamos o corremos todas las mañanas, pero cantando, así acostumbramos nuestros pulmones al esfuerzo.

Adely: Creo que somos de hierro.



¿Quién les proporciona su vestuario y el maquillaje?

Pablo: Eso es un esfuerzo de nuestros padres, ellos nos compran lo que nos ponemos y las chicas se maquillan como pueden y ‘medio nos chapean’ a nosotros. Sería lindo que alguna tienda de ropa nos apoye con el vestuario y alguna estilista nos dé una ‘manito de gatito’ para que nos veamos mejor en nuestras presentaciones. Mientras tanto estamos en la lucha con el apoyo de nuestros padres.

Esto es lo que nos encanta hacer. Queremos ser artistas completos. Por ejemplo, además de cantar a mí me gusta hacer imitaciones, el alcalde Percy Fernández es mi personaje favorito.



¿Tienen transporte propio?

Ana Laura: Cuando éramos peladingos mi tío Víctor nos llevaba, ahora vamos solos en taxi o en micro dependiendo de la hora y el lugar. Eso sí aún no podemos firmar contratos, eso lo hace mi tío, pronto lo hará Anthony porque ya es mayor de edad. Estamos tratando de sacar nuestro carné de artista que otorga la Gobernación para firmar contratos y animar eventos que organizan entidades públicas sin problemas. Todo es con sacrificio y mucho esfuerzo. Es un trabajo a puro pulmón.



¿Cuáles son los proyectos?

Pablo: Grabar el segundo cd, con temas inéditos compuestos por nosotros, esta vez será a ritmo de reguetón.



Anthony: Soñamos con hacer una gira a fin de año por Europa, iniciaríamos por España, Francia y luego Inglaterra, porque tenemos familiares en esos países que trabajan en restaurantes y nos pueden dar la mano con los contactos y el hospedaje.



​​​​​​​Anthony estudia Música en la UEB e Ingeniería y Finanzas en la Uagrm; Ana Laura está en el colegio Eagles School; Adely en el colegio Don Bosco y Pablo en el colegio San Carlos. Ellos empezaron a cantar desde niños y continúan jugando a ser grandes con muchas ilusiones en sus temas e instrumentos musicales. Mientras tanto sueñan con estar en grandes escenarios. ¡Y juntos son Four Band!