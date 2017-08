Javier Delgado: “Estoy realizando mis sueños”

Fotos: Jorge Gutiérrez

Francisco Javier Delgado Pérez casi nació en Montero, ciudad donde tiene sus raíces maternas, pero vio la luz en esta capital. Hijo de paceño y montereña, y cinco hermanos, luchó desde muy joven para derribar los prejuicios sobre la profesión que eligió. Su padre siempre opuso una férrea resistencia a su inclinación por los peines y las tijeras.

Superó todo tipo de obstáculos, desde económicos hasta discriminatorios y hoy es un reconocido estilista que confiesa que ha cumplido una de sus mayores metas, peinar una reina del Carnaval (ya tiene seis en su haber), ha consolidado su nombre como una marca que es sinónimo de calidad y está a punto de instalar su propio centro de belleza.

¿No te fue fácil emprender esta profesión?

Hace más de dos décadas atrás era un poco difícil para algunos padres aceptar que a un hijo varón le agrade un oficio que era considerado de mujeres. Mi padre desde que vio que me gustaba esto se opuso, por ello tuve que salirme de mi casa.



¿Cómo empezaste a agarrarle el gusto a los peines?

Fue algo así por casualidad, recuerdo que en el colegio realizaba esos trabajos de manualidades en macramé y trenzaba sogas, sin querer me puse a simbar el cabello de mi madre y de mis hermanas y luego veía otro tipo de peinados, y me fue gustando arreglarlas y ponerlas lindas, entonces me dije: esto es lo que quiero. Tenía 16 años y me salí de casa para realizar mi sueño, me fui a vivir con mi mami Chela (hermana mayor de mi madre).



¿Ella te pagó tu formación?

Me dio cobijo y me ayudó hasta que salí bachiller, a la vez estudiaba en un instituto y trabajaba en lo que se presentaba.

Nunca me corrí del trabajo, vendía los panes que mis padres hacían para sacarnos adelante, me iba al campo a zafrear, fui cargador de ladrillos y hacía de todo para ganarme el sustento y pagar mis estudios de peluquería a escondidas de mi padre.



¿Quién más contribuyó en tus estudios?

Cuando me enteré que mi madrina era la señora Arminda Vélez, que tenía un salón de belleza junto a su hermana Sarita, fui a pedirle ayuda. Ella me apoyó a proseguir mis estudios en la academia Exva y cuando salí, creía tener trabajo asegurado en su centro de belleza. Nada. Empecé barriendo pelos, limpiando el piso y lavando cabezas. Pero siempre atento a lo que hacían las peluqueras, pasaba ruleros, limpiaba los cepillos y me fijaba en cada detalle.

Lo que mi madrina hizo fue valioso, porque aprendí desde abajo este oficio y cuando llegué a cortar cabello ya había pasado un año, tiempo que ella consideró apropiado para que me desempeñe en la profesión.



¿Cómo fuiste creciendo?

Con mi madrina estuve cinco años, luego decidí aventurarme a las provincias, asistía en los eventos de belleza como maquillador y peinador. Luego volví a estabilizarme en un salón y esta vez me buscaron Sandra Mano y Teo Pardo (+) que antes trabajaron con Pippo Galarza, dos mujeres valerosas que me abrieron las puertas de Sandra y Teo, donde ya llevo 15 años.



¿Cuál era tu sueño en ese entonces?

Peinar una reina del Carnaval. Me paraba frente al salón de Pippo para verlo salir detrás de la reina de turno y me decía que iba a hacer lo mismo. Eso se hizo realidad el 2004 cuando peinamos a Olivia Saucedo. Desde entonces hemos tenido seis reinas y unas 20 de comparsas y agrupaciones.



¿Ahora tenés otra meta?

Claro, a medida que pasa el tiempo uno va evolucionando y surgen nuevos retos. En mi nuevo ciclo estoy instalando un centro de belleza propio con mi nombre. Eso será hasta antes de fin de año. Esta sociedad con Sandrita, quien antes de ser mi socia es mi amiga llegará a su fin para que explore nuevos horizontes. Ojalá mis padres pudieran verme para que se sientan orgullosos de lo que he logrado. Aunque se que lo están