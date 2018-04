Gaby Negrete: “mi trabajo no solo me gusta, me apasiona”

En cuanto llegó a EL DEBER nos contagió su espíritu alegre y positivo con el que habla cuando se refiere a los emprendimientos económicos.

Tacto, actitud, talento, pero sobre todo pasión es lo que se requiere para desarrollar un negocio, dice la estratega que mejor que nadie sabe de operaciones comerciales. Para Ellas conversó con esta profesional llena de conocimientos, experiencias y éxitos.

¿Quién es Gaby Lourdes Negrete?

Soy una mujer de 43 años, Ingeniera Comercial, no solo me gusta mi trabajo, sino que me apasiona. Vengo de una familia de cinco hermanos y soy hija de Gustavo Negrete y María Teresa Landívar, ambos profesores. Estoy casada hace 23 años con Jhonas Terrazas y tenemos dos hijas que son mi orgullo, Daniela de 22 años, estudiante de Ingeniería Comercial en la UPSA y Julia Andrea, de 17 años, es tenista y este año sale bachiller.



¿Siempre tuvo vocación para los negocios?

Lo mío siempre fueron los negocios y liderar cosas porque soy una persona inquieta que me gustan los desafíos y fue así que decidí ingresar a Ingeniera Comercial, era una carrera nueva en esos años. Formo parte de las 10 primeras ingenieras comerciales tituladas de la Universidad Gabriel René Moreno. Luego realicé un posgrado en Comercio Internacional y una maestría en Dirección de Marketing. Además he hecho varios cursos dentro y fuera del país, todos relacionados con marketing, ventas y creación de empresas, me actualizo constantemente. Todo esto fue posible con la ayuda de mis padres y el apoyo de mi esposo.



¿Cuál fue su primer trabajo?

Trabajé desde muy joven, una de mis mejores experiencias fue en CRE, donde hice mis prácticas empresariales y a la par mi tesis de grado. Luego ingresé a Viva en sus inicios y después de unos años ingresé a trabajar a Laboratorios Bagó, siendo parte de esta empresa por 10 años, primero en el área de promoción médica y luego, siete años como gerente regional Sur. Fue una experiencia muy agradable y una etapa de aprendizaje continua. Después vine a formar parte de la compañía Belcorp, una empresa bastante competitiva y que brinda muchas oportunidades a las mujeres.



También recibí la invitación de la UPSA para dar cátedra en la Facultad de Ciencias Empresariales,invitación que acepté con agrado, ya que el gusto por la enseñanza lo llevo en los genes, soy hija de maestros.



Tantos negocios exitosos que ha creado ¿usted tiene su propia empresa?

Paralelamente me dedicaba a realizar consultorías, elaborando planes de negocios, hace 5 años decidí formar mi propia empresa y empecé a trabajar en lo que ahora me apasiona: crear empresas y traer representaciones y franquicias. Fue posible consolidar mi empresa gracias al apoyo de mi familia y de empresarios que confiaron y confían en mi trabajo.

He creado empresas industriales, comerciales y de servicios, desde florerías hasta empresas del rubro de la construcción. Labellamafia es mi producto estrella, la hemos posicionado en el mercado super rápido, somos los número uno. También participé de muchas ferias internacionales en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Alemania, China y Dubái, es la mejor forma de ampliar el conocimiento y estar actualizada.



Otra área en la que también hago consultorías es en la reestructuración de empresas, porque hay empresas que nacieron porque tenían que nacer, crecen tan rápido que a veces estas se salen de las manos, debido a que carecen de una buena organización, cuesta más reestructurar que crear.



¿Sigue con la docencia?

Actualmente soy docente de la UPSA, donde desde hace seis años me lleno de energía al escuchar: “buen día profe" y de la Gabriel René Moreno tanto en pregrado como en posgrado. Fue bonita la experiencia de volver a la universidad pública, está cambiada, ahora usan pizarras táctil y las aulas tienen aire acondicionado, lo que no había en mis épocas de estudiante, y mis colegas fueron mis profesores.



Ahora se habla mucho de emprendedores, ¿qué dice al respecto?

Yo formo emprendedores, en la UPSA nos enfocamos mucho en crear empresarios, por eso les digo a mis alumnos aquí estoy formando dueños de empresas, los millennials no quieren estar en un trabajo mucho tiempo, tienen otra mentalidad, son más arriesgados y quieren crear su propio negocio.



¿Por qué es tan difícil atreverse a crear una empresa?

Cuesta pero no es imposible. Yo hacía consultorías y realizaba estudios de mercado a la par de mi trabajo y al igual que a todos me costó animarme a formar mi propia empresa, cuesta dejar la comodidad y seguridad de tener un sueldo mensual. Los jóvenes de esta época identifican las necesidades más que nosotros; antes los padres no daban respaldo porque preferían que sus hijos busquen un trabajo estable para que perduren toda la vida. Además, antes, era difícil arriesgarse, ahora existen más medios, condiciones y facilidades de crédito, también contamos con más herramientas para identificar las necesidades y ver como cubrirlas. La forma ideal de crear un negocio es buscar o responder a una necesidad.



¿Tiene que ver la pasión, el talento o el capital?

Lo primero es buscar una necesidad en el mercado, ya que no es época de arriesgar dinero, sino de hacer cosas precisas, hacer los estudios necesarios. Luego preguntarse cómo me veo haciendo ese trabajo de aquí a cinco o diez años, porque uno le pone pasión y ganas cuando las cosas le gustan, y sin pasión nada funciona. Y si tenemos el talento que mejor que eso, hay que aprovecharlo.



¿La mujer es más exitosa que el hombre, a la hora de emprender un negocio?

La mujer es más apasionada. La mujer sola surge y el hombre no siempre; la mujer toca puertas, el hombre toca menos puertas; la mujer no tiene vergüenza. Creo que las mujeres son más exitosas porque son más apasionadas y no tienen límites. Es verdad que cuesta ser madre, esposa y profesional a la vez, pero se puede, es mentira que no se puede, solo hay que saber equilibrar y tener un poco de apoyo.



¿En qué sectores podemos las mujeres destacar más?

La mujer puede destacar en todos los sectores, como le dije, la mujer no tiene límites y tampoco se deja poner límites y peor en estos tiempos. Si hablamos de las lectoras de Para Ellas, deben buscar lo que les gusta y pueden hacer. Es importante que si tienen una habilidad o talento para hacer un trabajo, lo aprovechen y lo exploten. Que confíen en ellas mismas, que busquen ayuda cuando la necesiten. Recuerdo que en una entrevista de trabajo le dije a la persona que me entrevistaba: no se nada de esto, pero si usted me enseña para qué son las piedras, yo le vendo piedras, fue durante mi entrevista para ingresar a trabajar a Laboratorios Bagó. La mujer se va metiendo y donde la mujer se mete no sale.