Edith Claros consolidó programa para la mujer

La médica Edith Claros consolidó el programa de prevención del cáncer de cuello uterino en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, en 1994, gracias a su pasión por la medicina y a la experiencia adquirida en Chile, país donde hizo su especialidad en Anatomía Patológica y en detección precoz del cáncer de cuello uterino. Esto dio un giro a esta mortal enfermedad, ya que permitió generar mayor conciencia en la población y una mejor precisión en el diagnóstico. No se trataba de cualquier enfermedad, sino de la primera causa de muerte en las mujeres. Este trabajo le ha valido reconocimientos del Colegio Médico, del propio Oncológico, de la Sociedad Boliviana de Patología y de Cancerología, además de escribir en algunos libros de la Sociedad Latinoamericana de Anatomía Patológica e implementar el programa para prevenir el cáncer de cuello uterino en El Salvador, invitada por la OPS, organismo del cual fue asesora temporal. También fue docente de Medicina de la Universidad Católica.

Nació con la vocación de ser médica. Nada ni nadie detuvo su pasión por la medicina. Preparaba pomadas y le aplicaba a sus muñecas porque desde niña jugó a ser eso. Salió bachiller del colegio Santa Ana y a pesar de que su padre no estaba de acuerdo que sea médica, ella lo hizo y afirma con total certeza que valió la pena. “No es una carrera para mujer, es una profesión para hombres, es muy dura; quisiera que usted tenga una vida más tranquila con vacación y sin hacer turno, como su mamá”, le dijo su progenitor haciendo referencia a su madre, que se ganaba la vida como maestra normalista. Se fue a Cochabamba a la Universidad de San Simón y su vocación fue a prueba de todo. En cuanto inició la carrera hubo inestabilidad política, era la época del primer gobierno de Hugo Banzer y cerraron la universidad durante un año y medio pero esto no la desanimó ni un poquito. Reiniciadas las clases retomó sus estudios de Medicina.

“Contenta volví a mis estudios, no era fácil, había que sacrificar fiestas, salidas, pero siempre tomé las cosas con mucha seriedad”, dice. Antes de finalizar su carrera se casó con un compañero, y cuando hacía su internado nació su único hijo, así que realizaba los turnos en Ginecología y Obstetricia con su hijo a cuestas. Lo llevaba en un moisés, lo amamantaba y luego metía el moisés debajo de la cama para seguir trabajando. Se tituló y consiguió un crédito para financiar su especialidad en el exterior, y optó por Chile, porque allí había la especialidad que ella quería y estaba su amiga Yolanda Ernst también especializándose. Se fue con su hijo, aunque esta vez ya no en un moisés, tenía un año. En ese país combinaba su tiempo entre la maternidad y los estudios, y como su vástago se crio viéndola horas y horas en el microscopio, le preguntaba qué eran las figuras que ahí se veían. Así que ella le explicaba sobre las células, el plasma y los tricomonas, etc. Pero nunca se imaginó que el niño vaya y lo explique tal cual a su profesora y a sus compañeros del kínder, entonces la maestra la hizo llamar y le dijo que tenía que buscar un colegio porque su hijo era superdotado. Hoy es ingeniero civil, vive y trabaja en Chile.

Su aporte



De ahí para adelante Edith Claros hizo historia en Chile y en Bolivia. Terminó su especialidad y se preparó para dar examen y revalidar su título. Obtuvo el cargo de anátoma patóloga del hospital de San José de Santiago. Al año asumió la jefatura de dicho servicio. Después de siete años retornó a Bolivia y empezó a trabajar en un hospital público, luego en la Caja Ferroviaria y después en el Oncológico, donde al poco tiempo consiguió un ítem. Después de 26 años se jubiló y ahora se dedica a su laboratorio Oncos. Se siente orgullosa por su aporte para precisar el diagnóstico y prevenir el cáncer de cuello uterino. Disfruta del Carnaval e integra la comparsa Las Pioneras.