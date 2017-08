Divertidas actrices del teatro del humor, de fiesta

Lorena Suggier, Samantha Flores, Roxana del Río, Paola Moreno, Fabiola Roca, Andrea Aliaga, Arantza Barba, Fabiola Hinojosa, Ana Lauren Córdova, Maribel Sanguino, Desiree Durán, Vivian Fiaschetti, Carla Morón, Beatriz Baldiviezo, Jessica Ortiz, Bárbara Cronenbold, Ximena Zalzer, Nataly Justiniano, Iciar Diaz y Vivian Donoso desfilaron por el escenario de Chaplin Show sacando más de una carcajada. A ellas de suman las diez que actualmente conforman el elenco en las cuatro piezas (obras) que se están preparando en la escuela de las risas más reconocida del país.

La compañía que comanda Adolfo Mier Rivas está a punto de celebrar 32 años el 28 de agosto. La academia del humor tiene un año más que Para Ellas y su cumpleaños es un día despúes. Por estas ‘alegres coincidencias’ es que iniciamos nuestro festejo de aniversario con siete divertidas damas.

"La escuela de Chaplin ha sido una tribuna para que la mujer pueda lanzarse al teatro y es un lindo desafío para ellas hacer humor. Eso me recuerda el dicho que del humor al ridículo hay un solo paso, lo que significa que si no hace reír la mujer solo está de adorno. Y las damas que pasaron o están en los talleres y se paran en el escenario de Chaplin no son floreros, son actrices", manifiesta Mier en la visita que hizo a EL DEBER con el elenco de chicas qur integran las cuatro piezas que pronto estrenarán.

El director informa de que no habrá ninguna fiesta especial por el cumple de la compañía, pero sí un banquete de humor que los ‘chaplines’ brindarán a su público. Es así que quisieron sumarse a nuestro festejo, y no hubo mejor idea que sentar presencia con las féminas que forman parte de los elencos. Además... "como somos mujeres, nos queremos quitar por lo menos un añito y así decimos que nacimos con Para Ellas", expresó una voz aguda entre risas, mientras las otras la apoyaron.

Nuevos retos

“Chaplin show se convertirá en Chaplin teatro, es un proyecto que va concretándose para convertirse en un multiteatro que tenga una rica y variada cartelera de espectáculos que paralelamente abrirá espacios a nuevos talentos, formados en sus talleres. Todos con estilos diferentes, pero un común denominador, el humor. Porque la misión que persigue hace que un pueblo alegre como Santa Cruz tenga opciones para elegir”, dice el hombre que en vano intenta mostrar una cara seria, en medio de la algarabía de las siete revoltosas ‘chaplinas’ que lo adulan.

‘Osito’, es el sobrenombre de Mier y con el que cariñosamente lo llaman sus discípulas. Así que ‘Osito para acá y Osito para allá’, entre risas, burlas y anécdotas realizamos la sesión más divertida del año en los estudios de esta casa periodística.

El 'dire' afirma que todas son puntuales, a pesar de que cada una tiene un compromiso diferente con el trabajo, los estudios y los hijos; pero lo más importante es que nadie lo toma como un pasatiempo estar en un taller y conformar el elenco de Chaplin. "Esto es profesional, y ellas lo son porque sacrifican su hora de almuerzo o de descanso para ensayar al mediodía, a altas horas de la noche o durante los fines de semana y feriados. Se comprometen al punto de entregar todo por esta pasión".

Teatreras

No se debe decir que son las más antiguas, sino las que llevan más años sobre la tarima de las risas: Sibele Ortiz y Carolina Bessolo parecen estar en dos extremos opuestos, la primera, sin tacos mide cerca de 1,80 y la segunda sobrepasa el metro y medio, pero la estatura es irrelevante cuando se habla de la versatilidad y entrega total a esta locura que iniciaron desde ‘chiquitingas’ en Chapliniños. Son parte de la compañía desde hace 16 y 17 años, respectivamente.

Paula Ibáñez, lleva seis años en escena y una loca anécdota en su haber. Durante una presentación la sacaron de emergencia por una afección alérgica y estaba vestida de extraterrestre, así llegó a la clínica y creyeron que la enferma era de otro planeta... Y es que ellas verdaderamente son de otro planeta, son mujeres a prueba de ‘trompas’.

Ellas en chaplin

Chaplin Show

En el show central y permanente están: María Reneé Liévana, Paula Ibáñez y Regina Klaus.

El ombligo de la profe

En esta comedia se desempeñan: Laura Camacho, Cecilia Flores y María Belén Laprovítola.

Brujangas

El show exclusivo para mujeres creado hace 17 años es el espacio de Carolina Bessolo, Sibele Ortiz, Paula Ibáñez y Cecilia Flores.

¡OH! varios ovarios

En esta comedia se campean Carolina Rodas, Catherine Villarroel, Cecilia Flores y Laura Milicovsky.

Mentirosos

La comedia de las tres chicas superpoderosas: Claudia Tavel, Paula Ibáñez y Carolina Bessolo.