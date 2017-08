¿Cómo se maquillan las mujeres millenials?

"Lo más importante, creo, para mi generación es que cuando alguien nos vea diga: qué linda es Ana, por decir un nombre, y no qué lindo es su maquillaje”.

“La premisa de la mujer millennials es que uno se vea y luzca bien y no el maquillaje; la tendencia es volver a lo natural”, afirma Fátima Velarde, una comunicadora, de 26 años, que trabaja en la plataforma digital de un reconocido medio. No obstante, considera que para su generación -que es más consciente de un estilo de vida saludable, más crítica y que tiene toda la información a su disposición- es fundamental tener una piel con buena salud, más que optar por cremas antiarrugas. A propósito de una mayor consciencia, algunas millennials incluso optan por maquillajes que no sean testeados en animales. Buscan mayor armonía no solo en su belleza, sino también en su estilo de vida y ser más amigable con el medioambiente.

Cuidarse para uno, no para los demás

Amor propio, esa parece ser la filosofía de la generación millennials a la hora de maquillarse. La bloguera Ana María Ordóñez, de 24 años y creadora de la Fan page The Lucky Brunette, dice que la diferencia entre antes y ahora es que las mujeres de su generación se maquillan, no se pintan y lo hacen no para los otros, sino por amor a ellas mismas.

Con respecto al maquillaje, Ordóñez sostiene que hay que trabajar con los matices de la piel, porque el rostro tiene sombras y partes iluminadas, y lo que hoy en día se busca es resaltar las facciones de la cara. “Ahora se puede aplicar la palabra maquillaje y no pintura, antes era ponerse mucho colores sobre la piel, hoy se busca resaltar las facciones, pero buscando y manteniendo la naturalidad, estar hermosas sin llegar a los excesos, por eso surgen muchas técnicas, como el ‘estroning’, el contorno, que ayudan a ocultar las imperfecciones”, manifiesta. Predominan los tonos tierra, nude y bronce a la hora de elegir colores.

Según Ordóñez, el make up de las millennials se debe, entre otras cosas, que hay más acceso a la fotografía, al video y al Snatchap y ellas no quieren lucir artificiales, sino bonitas y naturales. También ha ayudado mucho los avances en maquillaje, hoy se pueden encontrar cremas con color y con protectores solares para el día a día.

Menos es más

Una de las habilidades que caracteriza a las millennials es que son capaces de convertir todo lo que hacen en una especie de juego. ‘Menos es más’ es el mantra de toda millennials. Prefieren un look natural para el día y les gusta jugar con detalles más arriesgados por la noche o en momentos especiales, sostiene la estilista Helga Fleig y a continuación brinda dos ejemplos y tips. De día: 'blurred lips'. La tendencia que arrancó esta temporada son los ‘blurred lips’, labios borrosos. Se aplica un lápiz natural para rellenar los labios, sin definirlos. El truco está en aplicar más cantidad en el centro para lograr ese efecto degradado. Los labios se convierten en el centro de este look. ¡No hay que tener miedo a que pueda quedar un tono que no sea perfecto!.

De noche: ahumado invertido. El ‘smokey eye’ ya es un viejo conocido, pero no lo es tanto la técnica del ahumado invertido, es decir, el color oscuro se aplica más cerca de las pestañas, y el tono más claro y anaranjado en el párpado móvil. El resultado es un look más atrevido, pero aún natural y luminoso para la noche. Y, además un look que dará más un aire juvenil.

Aprendé a maquillarte

Primer paso. Limpiá e hidratá tu piel; es lo primero y fundamental.



Segundo paso. La corrección de las imperfecciones comunes (brillos, poros, ojeras, líneas del rostro). Luego aplicá la base líquida para unificar la piel.



Tercer paso. Es el ‘couturing’ para esculpir el rostro junto a la aplicación del iluminador, que da un efecto de luces y sombras para resaltar rasgos.

Cuarto paso. Tras lograr el efecto deseado y luego de revisar pestañas y color en los ojos y los labios, procedé al “sellado matificante” con polvo suelto traslúcido.

Quinto paso. Finalmente, para no dejar rastro del maquillaje se da un último sellado con el “primer sellador”, dando un efecto aterciopelado.

Fuente: Gabriela Oretea

Las millenials toman el control

​​​​​​​Gabriela Oretea Montaño / Comunicadora y maquilladora profesional

Expuestas a un mundo de ideales machistas y patriarcales, desde los confines de los tiempos, la mujer ha tenido que hacer revolución por su propia cuenta. No es la excepción para las posmodernas millennials, que hoy encaran nuevos desafíos para empoderarse no solo en la política, la economía o la cultura, sino también en su salud integral y su belleza.

Desde la comunicación boca a boca entre vecinas con revistas especializadas en productos de belleza, hasta sitios en internet y redes sociales online que ofrecen últimas técnicas y novedades en materia de maquillaje y estética, las millennials tienen hoy más herramientas disponibles para conquistar su propio modelo de belleza.

Mil tutoriales en la web permiten elegir a la carta las técnicas específicas para cada rostro, para cada tipo de piel, para cada objetivo particular de belleza que nos pueden llevar a un resultado deseado.

Antes nos íbamos a una peluquería donde los resultados no siempre eran los esperados, quedaban en manos de expertas desconocidas.

Hoy, nosotras podemos ser las especialistas. Pero con cuidado. También en los mercados de productos de belleza o en la web se comercializa basura empapelada en cosméticos de moda que aparentan calidad y son muy atractivos por su precio.

Unos de primera calidad que ofrecen casi la misma fórmula, con un precio menor a los originales.

Los de segunda, que mezclan componentes para ofrecer un producto más barato, pero con una envoltura engañosa que parece original. Y los de tercera categoría, que son los más baratos, pero que tiene materiales ordinarios y riesgosos para la salud.

En armonía con la naturaleza y la salud integral, las millennials intentan definir su gusto por el maquillaje junto a la preservación de nuestro planeta, poniendo a prueba todos los conocimientos que tienen para encontrar productos que no sean probados en animales, logrando un completo equilibrio tanto con su interior como con el mundo que las rodea.