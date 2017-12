Ceremonias y ritos de Año Nuevo solo para mujeres

La astróloga Roxana Menacho agrega unos ritos solo para nosotras: “El 31 en la noche, tomá una manzana roja y escribí alrededor tu nombre completo y una petición, por ejemplo: “Quiero encontrar un amor que me respete, me ame y me haga feliz”. Échale un poco de miel alrededor y por último, un poco de canela en polvo. Déjala en un plato en tu cuarto o donde deseés por siete días. Te comenzarán a pasar cosas maravillosas.

Si querés que los pretendientes solo vean en vos las cualidades y no los defectos, colgate a las 12 de la noche una flor de margarita en el cuello, con la ayuda de una cadena de plata u oro.

Cuidá tu flor, si al finalizar la noche del nuevo año está perfecta y la suma de los pétalos es impar, significa que tendrás una pareja pronto, pero este amor será un tanto difícil de conquistar. Si al final de la noche, la suma de los pétalos es par, con toda seguridad conseguirás un amor duradero.

El talismán tetragrammaton es consagrado a los arcángeles

"En mi deseo de ayudar a las personas de todas las energías negativas y según mis estudios, descubrí que esa protección puede ser a través de los talismanes. El tetragrammaton repele toda brujería o maldad; para la consagración invoco la protección de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel y Sariel", expresa Menacho.