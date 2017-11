PEDRO RIVERO JORDAN



Hace 1 hora

cara a cara

Shanghái es la ciudad más moderna y abierta de China. Allí se aplica un manual de conducción de vehículos que, para evitar accidentes, recomienda a las mujeres no llevar el pelo suelto ni tacones de más de cuatro centímetros como tampoco colgar decoraciones en el espejo retrovisor. No hace mucho, en una de las principales avenidas de esta ciudad donde manejar un vehículo parece cosa de chambones, desquiciados y abusivos, una fémina impávida conducía con un pucho en la mano y una criatura en su regazo. Con su actitud temeraria, la dama al volante incineró todo manual del buen conductor.

Desde el 15 de este mes, ‘mi adulau’, uno de los promotores de recorridos caprichosos, parqueos arbitrarios y trancaderas insufribles, no podrá llegar al Abasto. Ese mismo día, pese a la resistencia de infaltables disconformes, empieza el traslado de comerciantes al nuevo mercado mayorista Abasto Sur. Esta vez, las autoridades edilicias no dieron el brazo a torcer y aprobaron la ley que prohibe terminantemente el ingreso de camiones, entre ellos ‘mi adulau’, a uno de los más congestionados, desordenados, sucios e insalubres centros de abastecimiento de la ciudad. Ya era hora!!!

Controlar la rabia canina que registra una incidencia alarmante en la urbe cruceña, demanda mayor responsabilidad en la tenencia de perros y gatos. Por eso, hay que remarcar en el calendario las fechas del 18 y 19 de noviembre, previstas para una vacunación masiva de esas mascotas. Ante la grave epizootia, esta campaña es un compromiso ciudadano de ineludible cumplimiento.