Y mi médico, ¿a quién apoya?

Me sorprenden las personas que cuelgan letreros de ‘Yo apoyo a mi médico’ en sus autos o en sus casas. Con tal de oponerse al Gobierno, hay quienes están dispuestos a cerrar los ojos y olvidarse de los miles de casos de mala praxis y del maltrato cotidiano que sufren los enfermos en los centros de salud.

Los médicos dicen que la salud no depende de ellos, sino de los insumos, de los ítems, de las condiciones que no se les brinda. Dicen estar comprometidos con la salud de la gente, que lo que realmente se necesita es un cambio en todo el sistema.

Pero ¿cuántas veces los médicos han hecho huelga para que mejore la atención en los hospitales? ¿Cuántas veces han salido a marchar para que se detenga el maltrato hacia los pacientes, para que los usuarios de sus servicios recibamos información correcta y suficiente sobre los tratamientos que nos prescriben?

En el último año, los médicos han parado alrededor de 50 días. ¿Existe algún otro sector que haya registrado más días de huelga en ese periodo? ¿Qué los ha detenido de atender a los enfermos?

Le cuento que ‘mi médico’ ha parado porque no le interesa que cada quien elija a qué seguro afiliarse, ni que haya una instancia de fiscalización de su trabajo. Esos médicos que marchan gritando por sus derechos, se oponen con furia a que haya un ente que defienda los derechos de los pacientes.

Hace un par de semanas, los médicos dijeron que renunciarían a sus cargos. ¿Cuántos lo hicieron en Santa Cruz? Que por favor nos informe el Colegio Médico, porque los medios nos informaron de decenas de renuncias en El Alto, en otras ciudades, y de unas pocas aquí, en Santa Cruz.



Pero esos médicos renunciaron a sus cargos como jefes o responsables, no a sus ítems. Es decir, no renunciaron a sus sueldos. Tampoco hacen huelga las clínicas y consultorios privados. Tampoco marchan fuera de sus horarios de trabajo, ellos, a quienes la salud de la gente tanto les importa. Tampoco vuelven al trabajo una vez conseguida la abrogación de todo lo que les estorba: exigen que se suspendan las multas y sanciones.



Entonces que los ‘yo apoyo a mi médico’ no se quejen después de la salud en Bolivia, ni cuando les prescriban un medicamento sin advertirles los efectos secundarios, ni cuando les cobren un ojo de la cara por una radiografía, ni cuando los dejen esperando dos horas a que el médico los atienda. Por favor que sigan por siempre apoyando a su médico, aunque les cueste la vida.