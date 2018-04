Y ahora, a morigerar pasiones

Concluyeron los alegatos orales de Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya. El lunes 26 de marzo nuestro país presentó sus argumentaciones y el vecino lo hizo dos días después. Desde ese momento se inició el tiempo interno de ese Tribunal hasta dictar sentencia. Algunos opinan que el fallo se conocerá en 2019, otros creen que será en septiembre u octubre de 2018. Son meras especulaciones, la Corte tiene su propio cronograma.

Más allá del brillante trabajo realizado por el Agente y los abogados que nos representaron, cabe resaltar la solvencia del conjunto frente al ambiente casi beligerante de la contraparte chilena. Es lamentable que en un juicio de este tipo -parte de un esquema global de solución pacífica de controversias establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, se hable de guerra “bien ganada”. Confiemos en que terminado el momento de tensiones creado por las intervenciones de ambas partes, Chile y Bolivia retomen la serena senda de la realidad que les ha trazado su destino común. Ambas partes deberán morigerar pasiones y acrecentar las posibilidades mutuas de acercamiento, que existen y son muchas. Sea cual sea el fallo de la CIJ, ambos países deberán continuar juntos -lado a lado- y para siempre, por el poderoso imperio de la geografía.

En lo que respecta al posible fallo, habrá que ver si la CIJ interpreta los compromisos como parte de conversaciones o negociaciones bilaterales que terminaron fallidas y no obligan, la posición chilena. En ese caso Bolivia pierde el pleito. Por el contrario, de considerar la CIJ las ofertas chilenas para superar la mediterraneidad de Bolivia como promesas formales, asume la posición boliviana y gana nuestro país. Recuérdese: la base sustancial de la demanda nacional pide a la Corte que ratifique la obligación para Chile de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar sobre la base de sus pretéritas ofertas. De optar el Tribunal por lo primero, no habrá nada para Bolivia, pero si la CIJ interpreta los ofrecimientos chilenos de la segunda manera y habida cuenta de fallos similares favorables, nuestro país obtendría un notable triunfo jurídico. Debe tenerse presente, además, la tercera opción posible de un dictamen con matiz político o “salomónico”; hay antecedentes. Por último, recuérdese que si una de las partes no acata el fallo, la otra parte puede elevar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Confiar y esperar. Eso nos corresponde hasta que el dictamen sea anunciado públicamente.