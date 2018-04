Vuelve la irracionalidad política

Cuando las elecciones presidenciales parecen estar a la vista –aunque faltan todavía 20 meses– la maquinaria política del MAS está comenzando a despejar el camino para imponer la abusiva candidatura de S.E. Se recurra hasta a las instancias internacionales, S.E. no piensa obedecer el voto del pueblo que le dijo NO. Es que no concibe que otra persona sea la que se instale, en enero del 2020, en La Gran Casa del Pueblo, que tantos millones de dólares ha costado al país y que se ha hecho a la medida de un político nacido en la pobreza extrema y cuyos ojos se han abierto desmedidamente al lujo y el derroche.

El pago del doble aguinaldo es una medida irracional que se agrega a otras maneras dañinas de hacer campaña. Es algo inconcebible que cuando un organismo internacional especializado no prevé un crecimiento del PIB mayor al 4%, otra proyección oficial diga que su batacazo es el que vale. Veremos qué dicen los afectados, que deben haber quedado turulatos con toda razón.

De otra parte, los juicios contra los adversarios del régimen van a ir moviéndose, porque los togados designados a dedo por la Asamblea Legislativa (que no se pudo refrendar con el voto popular) tienen que empezar a pagar su deuda de haber sido favorecidos sin mérito suficiente. Estos magistrados ya han mostrado su agradecimiento desde el Tribunal Constitucional, pero ahora son todos los fiscales, jueces, tinterillos y picapleitos quienes tendrán que mostrar su fidelidad perruna al régimen.

Las regiones donde el MAS tiene menos respaldo serán tomadas por el asalto judicial. En Santa Cruz ya puede irse preparando el gobernador Rubén Costas para permanecer con la Gobernación sin un centavo y con sus cuentas congeladas. Pero, además, prosperarán más juicios en su contra, y no podrá ir ni a Cotoca porque las audiencias en la fiscalía no le van a permitir trabajar. Volverá el arraigo, seguramente, y el gobernador no podrá ni siquiera viajar para conseguir alguna cooperación extranjera destinada a entregar obras inconclusas que requieren de inversión.

Y por supuesto que se sabe que el manipulado juicio del odio, ese donde S.E. y el MAS se solazan llamando separatistas y terroristas a los cruceños que no se le doblegan, volverá con más ira. ¿Amnistía? Eso es para los ladronzuelos, narcos, y violadores que están en Palmasola, no para la gente patriota y honrada. Y es que el MAS no puede sacar la pata del acelerador cuando vislumbra una peligrosa derrota electoral y tiene que seguir engañándonos, halagando a los cruceños en Santa Cruz y tratándonos de separatistas en el Chapare o en las minas. El prototipo del “dos caras”, de la falsedad.



Lo del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, es una prueba fiel de lo que pretende el régimen cuando huele el peligro. Una denuncia sobre un negociado de mochilas escolares, una acusación contra el burgomaestre, una declaración voluntaria ante la fiscalía, y el alcalde cochabambino, legalmente elegido, queda con detención domiciliaria. Es al subjefe del Movimiento Demócratas al que arrestan, a aquel que acompañó a Costas a Europa. Y el Cholango masista, libre.



Los cruceños y los bolivianos tenemos que estar preparados para las amenazas que se ciernen. Menos mal que en el caso del alcalde Leyes la gente se ha dado cuenta de la maniobra sucia, salvo, claro, los masistas y algunos gobiernistas embozados que están fuera de sus cabales y que producen risa a veces y mucha pena generalmente.