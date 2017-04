Siempre supe que Ronald era un personaje de literatura. En menos de 48 horas este amigo de juventud me ha regalado una historia extraordinaria, como las que solía darme en Bolivia. Solo que ahora está en España y hasta este país ha traído su traje de actor voluntario de la vida real, de carnicero de la cotidianidad. Lo cuento con alegría y lo cuento también con el mismo asombro de cuando lo vi por primera vez en una clase aburrida de Comunicación Social. Ronald estaba ahí, caminando como un dios descarriado luciendo unos botines con trenzas de alambre oxidado, empoderando una moda que nadie tomó en cuenta porque en aquellos tiempos la juventud tampoco solía mirar hacia abajo, porque creía que el mundo del estrellato no estaba al ras del suelo.

A Ronald lo he visto flaco y con ojos de hambre. Pero con su carcajada de futuro millonario de la que siempre fue dueño, incluso en sus momentos más nublados. Ronald me dijo que podía quedarme en su habitación de inmigrante de Valencia, que una persona X me abriría porque él estaba en Ibiza, estrenándose como ayudante de albañil. Pero resultó que la puerta de su piso no se abrió porque la llave la tenía él y entonces me dijo que navegue siete horas y que él iría a esperarme al puerto de Ibiza. Pero Ronald llegó dos horas después porque se había equivocado de ruta y en vez de ir por la izquierda, se fue por la derecha del mar.

Terminamos matándonos de risa mientras el sol abría sus brazos y los dos caminábamos por las riberas de una isla amodorrada que se negaba a despertar. Ronald me contó que está pasando momentos malos porque la crisis no se va, que en Ibiza hay trabajo, pero que casi todo lo que gana se lo lleva el alquiler y que su bolso negro que colgaba de su hombro pesaba como una piedra porque llevaba sus antiguas herramientas que utilizaba para cosechar naranjas y tres libros que estaba leyendo en los intervalos de las faenas, cuando sueña con convertirse en escritor y dejar así la carretilla en la que carga los escombros de un trabajo duro que le suele adormecer su mano derecha de tanto levantar pesado.